Dünyanın en büyük kesim elması Enigma sergilenmeye başladı: 5 milyon dolara satılması bekleniyor

Sotheby's Dubai'de mücevher uzmanı olan Sophie Stevens, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Karbonado siyah elmasları son derece eskidir. Beyaz ve diğer renkli elmaslar tipik olarak kimberlite kayaçlarda bulunur ve volkanik püskürme yoluyla Dünya'nın yüzeyine çıkarlar. Karbonado elmasları ise tortul alüvyon birikintilerinde bulunur, yani akarsular tarafından taşınırlar” dedi.