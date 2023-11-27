Dünyanın en büyük kömür limanında protesto: 109 kişi tutuklandı

Dünyanın en büyük kömür limanında iki gündür devam eden protesto, 109 kişinin tutuklanması ile sonuçlandı. Yüzlerce aktivist, iklim konusundaki eylemsizliği protesto etmek amacıyla Avustralya'daki Newcastle limanının nakliye şeridini işgal etmek için yüzdü ya da kano kullandı.

Dünyanın en büyük kömür limanında protesto: 109 kişi tutuklandı - 1

Avustralyalı eylemciler, ülkenşin en büyük kömür limanını abluka altına aldı. Protestocular, gösterinin yarım milyon tondan fazla kömürün ülkeden çıkmasını engellediğini iddia etti.

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Dünyanın en büyük kömür limanında protesto: 109 kişi tutuklandı - 2

Avustralya dünyanın en büyük ikinci kömür ihracatçısı konumunda bulunuyor ve kendi elektrik ihtiyacını kömürden karşılıyor.  Sidney'den yaklaşık 170 km uzaklıkta bulunan Newcastle Limanı, kömür sevkiyatı için ülkenin en önemli limanı olma özelliğini taşıyor.

Dünyanın en büyük kömür limanında protesto: 109 kişi tutuklandı - 3

Avustralya'nın dört bir yanından tahminen 3,000 kişi nakliye şeridinde gerçekleşen 30 saatlik hafta sonu ablukasına katıldı. Ancak onlarca protestocu, gösterinin sona erdiği noktadan sonra suda kalmaya devam etti ve aralarında daha sonra serbest bırakılan beş çocuğun da bulunduğu 109 kişinin tutuklanmasına neden oldu.

Dünyanın en büyük kömür limanında protesto: 109 kişi tutuklandı - 4

Yeni Güney Galler polisinden yapılan açıklamaya göre 104 kişi liman kanalını terk etmeyi reddettikleri için suçlandı.

Dünyanın en büyük kömür limanında protesto: 109 kişi tutuklandı - 5

"BUNU TORUNLARIM İÇİN YAPIYORUM"

Eyleme katılan 97 yaşındaki Alan Stuart, "Bunu torunlarım ve gelecek nesiller için yapıyorum. Eylemsizliğimizin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacakları için çok üzgünüm. Bu yüzden elimden geleni yapmanın benim görevim olduğunu düşünüyorum.” dedi.  

Dünyanın en büyük kömür limanında protesto: 109 kişi tutuklandı - 6

Eylemi organize eden Rising Tide adlı STK ise gösteriyi"Avustralya tarihinde iklim için yapılan en büyük sivil itaatsizlik eylemi" olarak nitelendirdi.

Dünyanın en büyük kömür limanında protesto: 109 kişi tutuklandı - 7

Diğer taraftan protesto, Dubai'de başlayacak olan yıllık küresel iklim değişikliği zirvesi COP28'den sadece birkaç gün önce gerçekleşti.

Dünyanın en büyük kömür limanında protesto: 109 kişi tutuklandı - 8

Rising Tide, Anthony Albanese hükümetinin termal kömür ihracatını vergilendirmesini ve yeni fosil yakıt projelerini iptal etmesini istediğini belirtti.

Dünyanın en büyük kömür limanında protesto: 109 kişi tutuklandı - 9
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