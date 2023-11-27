Dünyanın en büyük kömür limanında protesto: 109 kişi tutuklandı

Avustralya'nın dört bir yanından tahminen 3,000 kişi nakliye şeridinde gerçekleşen 30 saatlik hafta sonu ablukasına katıldı. Ancak onlarca protestocu, gösterinin sona erdiği noktadan sonra suda kalmaya devam etti ve aralarında daha sonra serbest bırakılan beş çocuğun da bulunduğu 109 kişinin tutuklanmasına neden oldu.