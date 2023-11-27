Dünyanın en büyük kömür limanında protesto: 109 kişi tutuklandı
Dünyanın en büyük kömür limanında iki gündür devam eden protesto, 109 kişinin tutuklanması ile sonuçlandı. Yüzlerce aktivist, iklim konusundaki eylemsizliği protesto etmek amacıyla Avustralya'daki Newcastle limanının nakliye şeridini işgal etmek için yüzdü ya da kano kullandı.
Avustralyalı eylemciler, ülkenşin en büyük kömür limanını abluka altına aldı. Protestocular, gösterinin yarım milyon tondan fazla kömürün ülkeden çıkmasını engellediğini iddia etti.