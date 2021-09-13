Dünyanın en büyük tesisi İzlanda'da açıldı: Havadaki karbondioksiti temizliyor

ntv.com.tr 13.09.2021 - 12:58
Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, geçen yıl 31,5 milyar ton küresel emisyon üretildi. Havadan doğrudan karbondioksiti yakalama yöntemi ise bilim insanları tarafından küresel ısınmayı sınırlama çabaları için hayati olarak görülüyor.
Tesis, “Orca” (Katil balina) adı verilen havadan karbondioksiti çıkarmak için filtreler ve fanlar kullanan sekiz büyük konteynırdan oluşuyor.
Ardından karbondioksit, daha sonra su ile karıştırılarak yer altına pompalanıyor. Bu sürecin ardından depolanan karbondioksit yavaş yavaş katı bir kaya halini alıyor.
Şu anda sistem, yakındaki bir jeotermal santral tarafından yenilenebilir şekilde güçlendiriliyor.
Diğer taraftan, havadan doğrudan karbondioksit yakalama, yeni ve pahalı bir teknoloji. Ancak yaygınlaştıkça fiyatının düşeceği umuluyor.
ABD'li bir petrol firması olan Occidental, Teksas petrol sahalarının yakınında havadan yılda bir milyon ton çekmek üzere tasarlanmış en büyük tesisi geliştiriyor.