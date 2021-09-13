Dünyanın en büyük tesisi İzlanda'da açıldı: Havadaki karbondioksiti temizliyor

Dünya küresel ısınma nedeniyle her geçen gün felakete sürüklenirken, uzmanlar gezegenimizi kurtarmanın yollarını arıyor. Bu kapsamda, havadaki karbondioksiti emen ve yer altında depolayan dünyanın en büyük tesisi İzlanda'da faaliyete geçti. Tesisin, yılda yaklaşık 790 otomobilin yıllık emisyonlarına eşdeğer 4 bin ton karbondioksiti atmosferden temizlemesi bekleniyor.

ntv.com.tr 13.09.2021 - 12:58

Dünyanın en büyük tesisi İzlanda'da açıldı: Havadaki karbondioksiti temizliyor - 1

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, geçen yıl 31,5 milyar ton küresel emisyon üretildi. Havadan doğrudan karbondioksiti yakalama yöntemi ise bilim insanları tarafından küresel ısınmayı sınırlama çabaları için hayati olarak görülüyor.

Dünyanın en büyük tesisi İzlanda'da açıldı: Havadaki karbondioksiti temizliyor - 2
Dünyanın en büyük havadaki karbondioksiti emme tesisi İzlanda'da faaliyete geçti.
Dünyanın en büyük tesisi İzlanda'da açıldı: Havadaki karbondioksiti temizliyor - 3

Tesis, “Orca” (Katil balina) adı verilen havadan  karbondioksiti çıkarmak için filtreler ve fanlar kullanan sekiz büyük konteynırdan oluşuyor. 

Dünyanın en büyük tesisi İzlanda'da açıldı: Havadaki karbondioksiti temizliyor - 4

Ardından karbondioksit, daha sonra su ile karıştırılarak yer altına pompalanıyor. Bu sürecin ardından depolanan karbondioksit yavaş yavaş katı bir kaya halini alıyor. 

Dünyanın en büyük tesisi İzlanda'da açıldı: Havadaki karbondioksiti temizliyor - 5

Şu anda sistem, yakındaki bir jeotermal santral tarafından yenilenebilir şekilde güçlendiriliyor.

Dünyanın en büyük tesisi İzlanda'da açıldı: Havadaki karbondioksiti temizliyor - 6

ŞU ANDA YENİ VE PAHALI BİR TEKNOLOJİ

Diğer taraftan, havadan doğrudan karbondioksit yakalama, yeni ve pahalı bir teknoloji. Ancak yaygınlaştıkça fiyatının düşeceği umuluyor. 

Dünyanın en büyük tesisi İzlanda'da açıldı: Havadaki karbondioksiti temizliyor - 7

DÜNYA GENELİNDE YALNIZCA 15 TESİS VAR

IEA'nın bildirdiğine göre şu anda dünya çapında yılda 9 binden  tondan fazla karbondioksit yakalayan 15 tesis var.
Dünyanın en büyük tesisi İzlanda'da açıldı: Havadaki karbondioksiti temizliyor - 8

ABD'li bir petrol firması olan Occidental, Teksas petrol sahalarının yakınında havadan yılda bir milyon ton çekmek üzere tasarlanmış en büyük tesisi geliştiriyor.

Dünyanın en büyük tesisi İzlanda'da açıldı: Havadaki karbondioksiti temizliyor - 9
Öte yandan, İzlanda’daki Orca tesisi, İsviçreli start-up Climeworks AG ile İzlandalı Carbfix şirketi arasındaki bir ortaklıktan doğdu. Climeworks ayrıca, tüketicilerin karbon giderme için aylık ödeme yapmalarına olanak tanıyan bir abonelik de sunuyor.
Dünyanın en büyük tesisi İzlanda'da açıldı: Havadaki karbondioksiti temizliyor - 10

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