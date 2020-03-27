Dünyanın en büyük uçağı corona virüsle mücadele için havalanabilir

Dünyanın en büyük uçağı Antonov AN-225, 18 ayın ardından yeniden havalandı. Bir futbol sahasının iki katı genişliğinde kanat açıklığına sahip ve altı motoru bulanan dev uçağının yeni tip corona virüsle (COVİD-19) mücadele için gereken malzemeleri taşımak için kullanılabileceği belirtildi.

ntv.com.tr - AP 27.03.2020 - 17:17

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Ukrayna yapımı Antonov AN-25 isimli uçak, 18 ayın ardından test sürüşü için tekrar havalandı. 84 metre uzunluğa ve 88 metre kanat açıklığına sahip uçakta 6 motor bulunuyor. "Rüya" anlamına gelen Mriya lakaplı uçak 1980'lerde Sovyetler tarafından uzay mekiği taşımak için inşa edildi.

18 AY SONRA YENİDEN HAVALANDI

Antonov Şirketi tarafından yayınlanan bir video, devasa uçağın hareket halinde olduğunu açıklanarak şu ifadeler kullanıldı:  "AN225, modernizasyondan sonra test uçuşları gerçekleştiriyor. Ukrayna yapımı elektrik santral kontrol sistemi uçağa kuruldu."

250 TON TAŞIMA KAPASİTESİ

Popular Mechanics’e  göre, uçak 250 ton ağırlık taşıyabiliyor ve ağır sanayi tarafından kullanabilir.

CORONA VİRÜSE KARŞI HAVALANABİLİR

Gökyüzü devinin test sürüşleri tamamlandıktan sonra geniş taşıma kabiliyeti ile corona virüsten kötü etkilenen bölgelere tıbbi malzeme ve ekipman taşıyabileceği belirtiliyor.

Uçağın daha küçük versiyonu olan AN124-100 ise pandemi esnasında ihtiyaç duyulan malzemeleri taşımaya hali hazırda yardım ediyor. Uçak, bu yılın başında Çek Cumhuriyeti'ne hayati tıbbi malzeme taşıyan Çin'e üç kez uçtu. Antonov Şirketi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Antonov Havayolları’nın AN124-100 uçağı, Çin’den acil tıbbi ekipman aktarmak ve  Çek Cumhuriyeti'ndeki corona virüs kriziyle mücadele etmek için üç uçuştan ilkini başarıyla tamamladı” denildi.

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