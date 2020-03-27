Dünyanın en büyük uçağı corona virüsle mücadele için havalanabilir

ntv.com.tr - AP 27.03.2020 - 17:17
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Ukrayna yapımı Antonov AN-25 isimli uçak, 18 ayın ardından test sürüşü için tekrar havalandı. 84 metre uzunluğa ve 88 metre kanat açıklığına sahip uçakta 6 motor bulunuyor. "Rüya" anlamına gelen Mriya lakaplı uçak 1980'lerde Sovyetler tarafından uzay mekiği taşımak için inşa edildi.
Antonov Şirketi tarafından yayınlanan bir video, devasa uçağın hareket halinde olduğunu açıklanarak şu ifadeler kullanıldı: "AN225, modernizasyondan sonra test uçuşları gerçekleştiriyor. Ukrayna yapımı elektrik santral kontrol sistemi uçağa kuruldu."
Popular Mechanics’e göre, uçak 250 ton ağırlık taşıyabiliyor ve ağır sanayi tarafından kullanabilir.
Gökyüzü devinin test sürüşleri tamamlandıktan sonra geniş taşıma kabiliyeti ile corona virüsten kötü etkilenen bölgelere tıbbi malzeme ve ekipman taşıyabileceği belirtiliyor.