Dünyanın en büyük ve en güçlü teleskobu fırlatıldı: James Webb hakkında her şey

“KAİNATI DAHA ÖNCE BÖYLE HİÇ GÖRMEDİK”

NASA Bilimsel Direktörü Thomas Zurbuchen, teleskobun uzaya gönderilmesinden hemen önce yaptığı açıklamada, "On binlerce bilim insanının umudu ve hayalleri bu roketin içinde. Bütün bilim insanları yeni misyondan faydalanacaktır" diye konuştu. "James Webb’in bize göstereceği şekilde kainatı daha önce hiç görmedik" diye de ekledi.