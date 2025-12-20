Dünyanın en büyük yılbaşı ağacı süslendi

Guinness Dünya Rekorları'nın "en uzun saksılı Noel ağacı" için belirlediği kriterlere göre, ağacın en az iki geleneksel süslemeyle donatılmış olması ve dikildiği yerde kalması yani kesilmemesi veya taşınmaması gerekiyordu.

Bu devasa ağacı süslemekle görevli ekip için, 150 yıllık ağacın sağlığı en büyük öncelikti. Ekip pembe, mor ve mavi ışıklar ile iki büyük fiyonkta karar kıldı. LED ışıkların ağaca asılması ise iki gün sürdü.

Ağacın günde sadece birkaç saatliğine ışıklandırıldığı, bunun elektrik tasarrufu sağlamak amacıyla yapıldığı aktarıldı.

İngiliz doğa koruma kuruluşu National Trust tarafından yönetilen Cragside'daki personel, ağacı büyüklüğü nedeniyle "dev" olarak adlandırıyor. Rekor kıran bu ağaç, Cragside'daki en uzun ağaç değil, ancak ekip onu "mükemmel şekli" nedeniyle seçti.