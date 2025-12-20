Dünyanın en büyük yılbaşı ağacı süslendi
20.12.2025 14:36
Ceren Ekşi
Dünyanın en uzun yaşayan Noel ağacı, geçtiğimiz günlerde devasa bir vinç yardımıyla süslendi. 45 metrelik dev ağacın süslenmesi tam iki gün sürdü.
EN UZUN YAŞAYAN NOEL AĞACI
İngiltere'nin kuzeydoğusunda bulunan dev bir sekoya ağacı, geçtiğimiz günlerde dünyanın en uzun yaşayan Noel ağacı unvanını kazandı.
Guinness Dünya Rekorları'na girebilmek için küçük bir ormancılık ekibinin 45 metrelik ağacın tamamını süslemesi gerekti.
Operasyon için iyi hava koşulları, 51 metrelik bir vinci olan bir platform, 800 metreden fazla kabloya bağlı bin 320 adet çok renkli ampul, iki dev yay ve üç adet şarj edilebilir pil paketi gerekiyordu.
AĞACI SÜSLEMEK İKİ GÜN SÜRDÜ
Guinness Dünya Rekorları'nın "en uzun saksılı Noel ağacı" için belirlediği kriterlere göre, ağacın en az iki geleneksel süslemeyle donatılmış olması ve dikildiği yerde kalması yani kesilmemesi veya taşınmaması gerekiyordu.
Bu devasa ağacı süslemekle görevli ekip için, 150 yıllık ağacın sağlığı en büyük öncelikti. Ekip pembe, mor ve mavi ışıklar ile iki büyük fiyonkta karar kıldı. LED ışıkların ağaca asılması ise iki gün sürdü.
Ağacın günde sadece birkaç saatliğine ışıklandırıldığı, bunun elektrik tasarrufu sağlamak amacıyla yapıldığı aktarıldı.
İngiliz doğa koruma kuruluşu National Trust tarafından yönetilen Cragside'daki personel, ağacı büyüklüğü nedeniyle "dev" olarak adlandırıyor. Rekor kıran bu ağaç, Cragside'daki en uzun ağaç değil, ancak ekip onu "mükemmel şekli" nedeniyle seçti.
DÜNYANIN EN UZUN KESİLMİŞ NOEL AĞACI
2024 yılında ağaç, Birleşik Krallık'taki en uzun yaşayan Noel ağacı olarak taçlandırıldı. Yetkililer, dünyanın en uzun yaşayan ağacı olarak taçlandırılması için yapılan çalışmaların bir yıldır devam ettiğini söyledi.
Dünyanın en uzun kesilmiş Noel ağacı, 1950 yılında Seattle'daki Northgate Alışveriş Merkezi'nde, yaklaşık 65 metre yüksekliğindeki bir Douglas köknarı oldu.
Guinness Dünya Rekorları'na göre, bu ağaç 3 bin 600 ışıkla süslenmişti ve dalları ağaç alışveriş merkezine yerleştirildikten sonra sökülüp tekrar takılmıştı.