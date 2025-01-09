Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? 1 il listede yer aldı
Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu. Foreign Affairs Insights Review (FAIR) adlı şirket tarafından yapılan araştırma sonucunda, 2024 yılında en çok turist çeken ve gezmelere doyulmayan şehirler açıklandı. Her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan, tarih ve modernliği harmanlayan bu özel şehirler arasında Türkiye'den de bir il yer aldı. Peki, dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri hangileri?
Seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek ve farklı kültürleri deneyimlemek isteyenler için adeta bir tutkudur. Dünyada ziyaretçi sayısı oldukça fazla olan ise 10 ülke yer alıyor. Bu 10 ülke her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayarak tarihi güzelliklerini insanlara tanıtıyor. Peki, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri hangileri? Türkiye'den şehir var mı?
İşte dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri;