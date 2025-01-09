Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? 1 il listede yer aldı

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu. Foreign Affairs Insights Review (FAIR) adlı şirket tarafından yapılan araştırma sonucunda, 2024 yılında en çok turist çeken ve gezmelere doyulmayan şehirler açıklandı. Her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan, tarih ve modernliği harmanlayan bu özel şehirler arasında Türkiye'den de bir il yer aldı. Peki, dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri hangileri?

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? 1 il listede yer aldı - 1

Seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek ve farklı kültürleri deneyimlemek isteyenler için adeta bir tutkudur. Dünyada ziyaretçi sayısı oldukça fazla olan ise 10 ülke yer alıyor. Bu 10 ülke her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayarak tarihi güzelliklerini insanlara tanıtıyor. Peki, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri hangileri? Türkiye'den şehir var mı?

İşte dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri;

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? 1 il listede yer aldı - 2

1. BANGKOK (TAYLAND)

Geleneksel ve modern yaşamın iç içe geçtiği Bangkok, yıl boyunca milyonlarca turistin gözdesi. Hareketli sokak pazarları, Chao Phraya Nehri'nde tekne turları ve görkemli Büyük Saray, bu şehri unutulmaz kılıyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? 1 il listede yer aldı - 3

2. PARİS (FRANSA)

"Aşk Şehri" Paris, Eyfel Kulesi'nden Montmartre'ın dar sokaklarına kadar romantizm ve sanatla dolu bir atmosfer sunuyor. Louvre Müzesi ve Champs-Élysées, Paris'in zamansız cazibesine katkıda bulunuyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? 1 il listede yer aldı - 4

3. LONDRA (BİRLEŞİK KRALLIK)

Tarihi simgeleri, West End tiyatroları ve modern yaşam tarzıyla Londra, her zevke uygun bir seyahat deneyimi vaat ediyor. Buckingham Sarayı, Londra Kulesi ve Thames Nehri boyunca yapacağınız bir gezi, bu büyüleyici şehrin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? 1 il listede yer aldı - 5

4. DUBAİ (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ)

Gökyüzüne yükselen Burj Khalifa, lüks oteller ve çöl safarileriyle Dubai, hem lüksü hem de macerayı bir arada sunuyor. Alışveriş tutkunları için Dubai Mall, kültür arayanlar için ise geleneksel çarşılar vazgeçilmezdir.

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? 1 il listede yer aldı - 6

5. SİNGAPUR

Tertemiz sokaklar, modern mimari ve zengin kültürel çeşitlilik Singapur'u benzersiz kılıyor. Gardens by the Bay'in fütüristik manzarası ve rengarenk Chinatown, bu şehir-devletinin eşsiz cazibesini yansıtıyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? 1 il listede yer aldı - 7

6. NEW YORK CİTY (ABD)

Dünyanın en dinamik şehirlerinden biri olan New York, Times Meydanı, Broadway ve Central Park gibi simgesel mekanlarıyla tanınıyor. Bu şehirde her köşe başında yeni bir macera sizi bekler.

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? 1 il listede yer aldı - 8

7. İSTANBUL (TÜRKİYE)

Doğu ile Batı'nın buluşma noktası İstanbul, tarihi ve kültürel mirasıyla büyülüyor. Ayasofya, Sultanahmet Camii ve lezzetli Türk mutfağı, bu şehri ziyaret edenlere unutulmaz anılar sunuyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? 1 il listede yer aldı - 9

8. KUALA LUMPUR (MALEZYA)

Petronas İkiz Kuleleri'nin ihtişamı, Batu Mağaraları'nın mistik atmosferi ve sokak lezzetlerinin çeşitliliğiyle Kuala Lumpur, renkli bir seyahat rotasıdır.

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? 1 il listede yer aldı - 10

9. TOKYO (JAPONYA)

Antik tapınakların huzuruyla neon ışıklı caddelerin enerjisini birleştiren Tokyo, ziyaretçilere sınırsız bir keşif deneyimi sunar. Shibuya, Asakusa ve Meiji Tapınağı, şehrin farklı yüzlerini keşfetmek için ideal yerlerdir.

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? 1 il listede yer aldı - 11

10. BARSELONA (İSPANYA)

Sanat ve mimariyle iç içe bir şehir olan Barselona, Gaudí'nin eserleri, Gotik Mahalle'nin büyüleyici atmosferi ve Akdeniz kıyısındaki plajlarıyla göz kamaştırıyor.

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