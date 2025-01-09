Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? 1 il listede yer aldı

Seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek ve farklı kültürleri deneyimlemek isteyenler için adeta bir tutkudur. Dünyada ziyaretçi sayısı oldukça fazla olan ise 10 ülke yer alıyor. Bu 10 ülke her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayarak tarihi güzelliklerini insanlara tanıtıyor. Peki, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri hangileri? Türkiye'den şehir var mı?



İşte dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri;