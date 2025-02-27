Dünyanın en değerli para birimleri 2025 belli oldu: ABD doları ilk 10'da zor yer aldı

Dünyanın en güçlü para birimleri açıklandı. Ülkelerin para değeri yalnızca döviz kurlarıyla değil, güçlü bir ekonomi, düşük enflasyon ve yüksek döviz rezervleri gibi başlıca unsurlar arasında yer alıyor. En çok kullanılan param birimleri arasında yer alan ABD doları, birçok kişinin tahmininin aksine ilk 10'da zor yer alıyor.