Dünyanın en değerli para birimleri 2025 belli oldu: ABD doları ilk 10'da zor yer aldı

Dünyanın en değerli para birimleri, 2025 yılı itibarıyla güncellendi. Finansal teknoloji şirketi (Wise) tarafından yapılan araştırma sonrasında, 2025 yılının en değerli para birimleri listesi belli oldu. ABD doları listede ilk 10'a girmekte zorlandı. Para birimlerinin gücü, ekonomik istikrar, enflasyon oranları, faiz politikaları ve doğal kaynak zenginlikleri gibi birçok faktöre göre şekilleniyor. İşte 2025 yılının en değerli para birimleri.

Dünyanın en değerli para birimleri 2025 belli oldu: ABD doları ilk 10'da zor yer aldı - 1

Dünyanın en güçlü para birimleri açıklandı. Ülkelerin para değeri yalnızca döviz kurlarıyla değil, güçlü bir ekonomi, düşük enflasyon ve yüksek döviz rezervleri gibi başlıca unsurlar arasında yer alıyor. En çok kullanılan param birimleri arasında yer alan ABD doları, birçok kişinin tahmininin aksine ilk 10'da zor yer alıyor.

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Dünyanın en değerli para birimleri 2025 belli oldu: ABD doları ilk 10'da zor yer aldı - 2

Listede petrol zengini ülkeler dikkat çekerken bazı sürpriz para birimleri de bulunuyor.

İşte ABD dolarını geride bırakan dünyanın en değerli 10 para birimi:

Dünyanın en değerli para birimleri 2025 belli oldu: ABD doları ilk 10'da zor yer aldı - 3

10- ABD DOLARI (USD)

Küresel ticaretin en yaygın kullanılan para birimi olmasına rağmen listenin sonunda yer alıyor.

Dünyanın en değerli para birimleri 2025 belli oldu: ABD doları ilk 10'da zor yer aldı - 4

9- EURO (EUR)

Avrupa'nın ortak para birimi, güçlü ekonomilere rağmen beklenenden daha alt sıralarda bulunuyor.

Dünyanın en değerli para birimleri 2025 belli oldu: ABD doları ilk 10'da zor yer aldı - 5

8- İSVİÇRE FRANGI (CHF)

İstikrarlı ekonomi ve düşük enflasyon sayesinde yatırımcıların güvenli limanı.

Dünyanın en değerli para birimleri 2025 belli oldu: ABD doları ilk 10'da zor yer aldı - 6

7- CAYMAN ADALARI DOLARI (KYD)

Küresel finans merkezi olmasının etkisiyle güçlü para birimleri arasında.

Dünyanın en değerli para birimleri 2025 belli oldu: ABD doları ilk 10'da zor yer aldı - 7

6- CEBELİTARIK POUNDU (GIP) 

İngiliz Sterlini'ne sabitlenmiş olan para birimi, değerini koruyor.

Dünyanın en değerli para birimleri 2025 belli oldu: ABD doları ilk 10'da zor yer aldı - 8

5- İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 

Brexit sonrası dalgalanmalara rağmen dünyanın en değerli beşinci para birimi.

Dünyanın en değerli para birimleri 2025 belli oldu: ABD doları ilk 10'da zor yer aldı - 9

4- ÜRDÜN DİNARI (JOD)

Sıkı para politikaları ve yüksek döviz rezervleri sayesinde gücünü koruyor.

Dünyanın en değerli para birimleri 2025 belli oldu: ABD doları ilk 10'da zor yer aldı - 10

3- UMMAN RİYALİ (OMR)

Petrol ihracatına dayalı ekonomisiyle dikkat çeken bir para birimi.

Dünyanın en değerli para birimleri 2025 belli oldu: ABD doları ilk 10'da zor yer aldı - 11

2- BAHREYN DİNARI (BHD)

Hem petrol gelirleri hem de finans merkezi olmasıyla listede zirveye yakın.

Dünyanın en değerli para birimleri 2025 belli oldu: ABD doları ilk 10'da zor yer aldı - 12

1- KUVEYT DİNARI (KWD) 

Dünyanın en değerli para birimi unvanını koruyor. Kuveyt'in dev petrol rezervleri ve güçlü ekonomisi dinarın gücünü destekliyor.

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