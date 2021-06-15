Dünyanın en değerli paraziti: Kilosu 140 bin dolar

Fiyatı şeklinin düzgünlüğüne ve kalınlığına göre değişen tırtıl mantarının bedelinin bazı zamanlar altının üç katına çıktığı belirtilirken, mantar için ödenen en yüksek bedel ise 2017 yılında kilogram başına 140 bin dolar olarak kayıtlara geçti.