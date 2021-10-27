Dünyanın en derin depremi tespit edildi: 7,9 şiddetinde

"ALT MANTODAKİ DEPREMLERE İLİŞKİN EN İYİ KANIT"

Washington Üniversitesi'nde sismolog olan ve çalışmanın bir parçası olmayan Douglas Wiens, National Geographic'e verdiği demeçte, "Bu, alt mantodaki bir deprem için açık ara en iyi kanıt" dedi.

Bununla birlikte, bazı bilim insanları depremin gerçekten de alt mantoda meydana geldiğini kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.