Dünyanın en dik teleferiği hizmete girdi: 4 dakikada Alpler'in zirvesinde

İsviçre’nin Bern Alpleri bölgesinde yer alan ve “dünyanın en dik teleferiği” unvanını taşıyan Schilthorn Teleferiği, seferlerine başladı. 13 Aralık’ta açılışı yapılan bu mühendislik harikası, yalnızca 4 dakika süren bir yolculukla 775 metre yüksekliğe ulaşıyor ve yaklaşık 75 derece eğimle hareket ediyor.

Dünyanın en dik teleferiği hizmete girdi: 4 dakikada Alpler'in zirvesinde - 1

İsviçre’nin Bern Alpleri’nde açılan Schilthorn Teleferiği, mühendislik sınırlarını zorlayan tasarımı ve nefes kesen güzergahıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

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Dünyanın en dik teleferiği hizmete girdi: 4 dakikada Alpler'in zirvesinde - 2

85 YOLCU KAPASİTELİ

Teleferik, kabinleri kablolara 11 metrelik özel kollarla bağlayan bir sistemle çalışıyor. Bu yenilikçi tasarım, dik eğimde dahi sorunsuz bir yolculuk sağlıyor.

Kamera ve sensörlerle sürekli denetlenen sistem, uzaktan kontrol edilebiliyor ve her biri 85 yolcu kapasiteli iki kabinle çalışıyor.

Dünyanın en dik teleferiği hizmete girdi: 4 dakikada Alpler'in zirvesinde - 3

Henüz Guinness Dünya Rekorları tarafından onaylanmamış olsa da, teleferik Bern Alpleri’ni ziyaret edenlere benzersiz bir deneyim sunuyor. İsviçre, daha önce 2017’de Stoos kasabasında açılan ve  yüzde 110 eğimle çalışan füniküleriyle bu alanda adından söz ettirmişti.

Dünyanın en dik teleferiği hizmete girdi: 4 dakikada Alpler'in zirvesinde - 4

DAHA HIZLI BİR ROTA

Schilthornbahn 20XX projesi kapsamında inşa edilen teleferik, Stechelberg-Mürren-Birg-Schilthorn hattında hizmet veriyor. Yeni sistemle, üç etaplı yolculuğun süresi 32 dakikadan 18 dakikaya indirilecek.

Dünyanın en dik teleferiği hizmete girdi: 4 dakikada Alpler'in zirvesinde - 5

Teleferiğin zirveye ulaştığı noktada, 1969 yapımı James Bond: Kraliçe’nin Hizmetinde (On Her Majesty's Secret Service) filmiyle ünlü olan döner restoran bulunuyor.

Bernli mimar Konrad Wolf tarafından tasarlanan ve dünyanın ilk döner restoranı olduğu iddia edilen bu yapı, ziyaretçilere 360 derece panoramik bir manzara sunuyor.

Dünyanın en dik teleferiği hizmete girdi: 4 dakikada Alpler'in zirvesinde - 6

Schilthorn Teleferiği, hem mühendislik başarıları hem de doğal güzellikleri bir araya getirerek Alpler’in cazibesini zirveye taşıyor. Dik eğimlere meydan okuyan bu sistem, hem macera tutkunlarını hem de doğaseverleri kendine çekmeye hazır.

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