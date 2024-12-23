Dünyanın en dik teleferiği hizmete girdi: 4 dakikada Alpler'in zirvesinde

85 YOLCU KAPASİTELİ

Teleferik, kabinleri kablolara 11 metrelik özel kollarla bağlayan bir sistemle çalışıyor. Bu yenilikçi tasarım, dik eğimde dahi sorunsuz bir yolculuk sağlıyor.

Kamera ve sensörlerle sürekli denetlenen sistem, uzaktan kontrol edilebiliyor ve her biri 85 yolcu kapasiteli iki kabinle çalışıyor.