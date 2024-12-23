Dünyanın en dik teleferiği hizmete girdi: 4 dakikada Alpler'in zirvesinde
İsviçre’nin Bern Alpleri bölgesinde yer alan ve “dünyanın en dik teleferiği” unvanını taşıyan Schilthorn Teleferiği, seferlerine başladı. 13 Aralık’ta açılışı yapılan bu mühendislik harikası, yalnızca 4 dakika süren bir yolculukla 775 metre yüksekliğe ulaşıyor ve yaklaşık 75 derece eğimle hareket ediyor.
İsviçre’nin Bern Alpleri’nde açılan Schilthorn Teleferiği, mühendislik sınırlarını zorlayan tasarımı ve nefes kesen güzergahıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.