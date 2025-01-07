Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı

Avustralyalı fiyat karşılaştırma platformu Compare the Market, çeşitli ekonomik ve yaşam maliyeti göstergelerini değerlendirerek, dünyanın yaşam maliyeti en düşük başkentlerini belirledi. Bu kapsamlı araştırmada dikkate alınan faktörler arasında nakit oranı, yıllık ücretler, işsizlik oranı, yakıt fiyatları, elektrik maliyetleri, toplu taşıma ücretleri, temel gıda ürünleri olan süt, ekmek ve kahve fiyatları, ev fiyat endeksi ve kira fiyat endeksi gibi unsurlar yer aldı.

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 1

Compare the Market, dünyada yaşamak için en uygun maliyetli yerleri belirlemek amacıyla kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma, ekonomik olarak gelişmiş 40'tan fazla başkentin yaşam maliyetlerini karşılaştırmayı hedefledi. Araştırmada, insanların günlük yaşam giderlerini ve genel ekonomik koşulları değerlendirmek için 11 farklı kriter temel alındı.

Amaç, hangi başkentlerin, genel yaşam maliyetleri bakımından daha uygun seçenekler sunduğunu ortaya koyarak, bireylerin ve ailelerin daha bilinçli tercihler yapmalarını sağlamak oldu. Araştırma, ekonomik istikrar ve uygun yaşam maliyetlerini bir araya getiren başkentleri öne çıkarırken, farklı şehirlerin sunduğu fırsatlar ve zorluklar hakkında da değerli bilgiler sundu.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 2

Seoul, South Korea

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 3

Brisbane, Australia

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 4

Luxembourg City, Luxembourg

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 5

Madrid, Spain

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 6

Ljubljana, Slovenia

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 7

Bratislava, Slovak Republic

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 8

Melbourne, Australia

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 9

Rome, Italy

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 10

Mexico City, Mexico

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 11

Prague, Czechia

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 12

Ankara, İstanbul

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 13

Warsaw, Poland

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 14

Berlin, Germany

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 15

Sydney, Australia

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 16

Lisbon, Portugal

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 17

Riga, Latvia

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 18

Paris, France

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 19

Chicago, USA

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 20

Amsterdam, Netherlands

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 21

Budapest, Hungary

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 22

Bogotá, Colombia

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 23

Los Angeles, USA

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 24

Washington D.C., USA

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 25

Vilnius, Lithuania

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 26

Athens, Greece

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 27

Helsinki, Finland

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 28

Brussels, Belgium

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 29

Bern, Switzerland

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 30

Stockholm, Sweden

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 31

London, UK

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 32

Toronto, Canada

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 33

Wellington, New Zealand

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 34

 Santiago, Chile

Santiago, Chile

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 35

Tallinn, Estonia

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 36

New York, USA

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 37

Vienna, Austria

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 38

Oslo, Norway

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 39

Dublin, Ireland

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 40

Copenhagen, Denmark

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 41

San José, Costa Rica

Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı - 42

Reykjavík, Iceland

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