Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı

Compare the Market, dünyada yaşamak için en uygun maliyetli yerleri belirlemek amacıyla kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma, ekonomik olarak gelişmiş 40'tan fazla başkentin yaşam maliyetlerini karşılaştırmayı hedefledi. Araştırmada, insanların günlük yaşam giderlerini ve genel ekonomik koşulları değerlendirmek için 11 farklı kriter temel alındı.



Amaç, hangi başkentlerin, genel yaşam maliyetleri bakımından daha uygun seçenekler sunduğunu ortaya koyarak, bireylerin ve ailelerin daha bilinçli tercihler yapmalarını sağlamak oldu. Araştırma, ekonomik istikrar ve uygun yaşam maliyetlerini bir araya getiren başkentleri öne çıkarırken, farklı şehirlerin sunduğu fırsatlar ve zorluklar hakkında da değerli bilgiler sundu.