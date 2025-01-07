Dünyanın en ekonomik 41 başkenti sıralandı: Ankara Amsterdam ve Paris'in önünde yer aldı
Avustralyalı fiyat karşılaştırma platformu Compare the Market, çeşitli ekonomik ve yaşam maliyeti göstergelerini değerlendirerek, dünyanın yaşam maliyeti en düşük başkentlerini belirledi. Bu kapsamlı araştırmada dikkate alınan faktörler arasında nakit oranı, yıllık ücretler, işsizlik oranı, yakıt fiyatları, elektrik maliyetleri, toplu taşıma ücretleri, temel gıda ürünleri olan süt, ekmek ve kahve fiyatları, ev fiyat endeksi ve kira fiyat endeksi gibi unsurlar yer aldı.
Compare the Market, dünyada yaşamak için en uygun maliyetli yerleri belirlemek amacıyla kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma, ekonomik olarak gelişmiş 40'tan fazla başkentin yaşam maliyetlerini karşılaştırmayı hedefledi. Araştırmada, insanların günlük yaşam giderlerini ve genel ekonomik koşulları değerlendirmek için 11 farklı kriter temel alındı.
Amaç, hangi başkentlerin, genel yaşam maliyetleri bakımından daha uygun seçenekler sunduğunu ortaya koyarak, bireylerin ve ailelerin daha bilinçli tercihler yapmalarını sağlamak oldu. Araştırma, ekonomik istikrar ve uygun yaşam maliyetlerini bir araya getiren başkentleri öne çıkarırken, farklı şehirlerin sunduğu fırsatlar ve zorluklar hakkında da değerli bilgiler sundu.