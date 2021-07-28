Dünyanın en eski gözlemevinden Arslantepe Höyüğü'ne: UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne bu yıl dahil edilen birbirinden eşsiz alanlar

1978'den beri UNESCO, "olağanüstü evrensel değerleri" nedeniyle bir dizi Dünya Mirası Alanı seçiyor.Böylelkle bu yerlerin, ihmal, küresel ısınma ve insan faaliyetlerine karşı korunması amaçlanıyor.

Bu kapsamda şimdiye kadar, Türkiye'den 19 alan dahil olmak üzere, tüm dünyadan hem doğal hem de kültürel binden fazla sit alanı listeye eklendi.

Bu yıl ise listeye 1'i Türkiye'den olmak üzere 13 yer girdi.