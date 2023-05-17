Dünyanın en eski insan ayak izleri bulundu: 300 bin yıllık

Buz Devri olarak adlandırılan, yaklaşık 2 milyon 580 bin ile 11 bin 700 yıl öncesini kapsayan jeolojik çağ olan Pleyistosen'de yaşayan Heidelberg insanlarının kalıntıları ilk kez 1907 yılında Heidelberg yakınlarında bir taş ocağındaki çene kemikleri ile keşfedildi. Bulunan çene, modern insanlar gibi küçük dişli olsa da modern insanın aksine çene kemikleri fazlasıysa geniş ve ağırdı.