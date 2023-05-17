Dünyanın en eski insan ayak izleri bulundu: 300 bin yıllık

Bilim insanları, Almanya’da bilinen en eski insan ayak izlerini keşfettiklerini açıkladı. Söz konusu ayak izlerinin 300 bin yıl önce yaşayan “Helberg insanları” (Homo heidelbergensis) ailesine ait olduğu belirtildi.

Dünyanın en eski insan ayak izleri bulundu: 300 bin yıllık - 1

Uzun zaman önce soyu tükenmiş bir insan türü olan küçük bir 'Heidelberg insanı' ailesine ait mükemmel korunmuş ayak izleri Almanya'da ortaya çıkarıldı.

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Dünyanın en eski insan ayak izleri bulundu: 300 bin yıllık - 2

"HOMO HEİDELBERGENSİS" HAKKINDA

Resmi olarak "Homo heidelbergensis" olarak bilinen bu antik insan alt türü, ev inşa eden ve büyük hayvanları avlayan ilk insanlardı, ancak yaklaşık 300 bin yıl önce iklim değişikliği nedeniyle soyları tükendi. 

Dünyanın en eski insan ayak izleri bulundu: 300 bin yıllık - 3

Buz Devri olarak adlandırılan, yaklaşık 2 milyon 580 bin ile 11 bin 700 yıl öncesini kapsayan jeolojik çağ olan Pleyistosen'de yaşayan Heidelberg insanlarının kalıntıları ilk kez 1907 yılında Heidelberg yakınlarında bir taş ocağındaki çene kemikleri ile keşfedildi. Bulunan çene, modern insanlar gibi küçük dişli olsa da modern insanın aksine çene kemikleri fazlasıysa geniş ve ağırdı.

Dünyanın en eski insan ayak izleri bulundu: 300 bin yıllık - 4

Bilim insanları Homo heidelbergensis türünün 600 bin ile 300 bin yıl önce yaşadığına inanıyor ancak  İspanya'da bulunan 800 bin  yıl öncesine ait fosillerin de  Homo heidelbergensis'e ya da farklı bir tür olan Homo antecessor'e ait olabileceği düşünülüyor.

Dünyanın en eski insan ayak izleri bulundu: 300 bin yıllık - 5

İzler, Aşağı Saksonya'daki Schöningen Paleolitik site kompleksinde, bölgedeki fillerin ilk kanıtları da dahil olmak üzere antik hayvan ayak izleriyle birlikte keşfedildi.

Dünyanın en eski insan ayak izleri bulundu: 300 bin yıllık - 6

Keşif, bölgede bulunan antik izleri bir araya getiren Tübingen Üniversitesi'nden (SHEP) bilim insanları tarafından yapıldı.

Dünyanın en eski insan ayak izleri bulundu: 300 bin yıllık - 7

"HAYVANLAR VE İNSANLAR İÇ İÇEYDİ"

Çalışmanın yazarları konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Otlarla kaplı açık bir huş ağacı ve çam ormanında, birkaç kilometre uzunluğunda ve birkaç yüz metre genişliğinde bir göl var.Fil, gergedan ve çift toynaklı hayvan sürüleri su içmek ve yıkanmak için bu kıyıların çamurlu kıyılarına geliyordu. Bu manzaranın ortasında 'Heidelberg halkı'ndan oluşan çekirdek bir aile duruyor.”

Dünyanın en eski insan ayak izleri bulundu: 300 bin yıllık - 8

Bilim insanları Schöningen'deki üç insan izinden ikisinin çocuk ya da genç bireylere ait olduğunu belirledi.  

Dünyanın en eski insan ayak izleri bulundu: 300 bin yıllık - 9

Çalışmanın yazarlarından Dr. Flavio Altamura, “Mevsime bağlı olarak göl çevresinde bitkiler, meyveler, yapraklar, filizler ve mantarlar bulunuyordu. Bulgularımız, soyu tükenmiş insan türünün sığ suları olan göl veya nehir kıyılarında yaşadığını doğruluyor.” açıklamasını yaptı. 

Dünyanın en eski insan ayak izleri bulundu: 300 bin yıllık - 10

Bununla birlikte araştırmacılar, çocuk ve gençlerin ayak izleri nedeniyle, bunun  bir grup yetişkin avcıdan ziyade bir aile gezintisi gibi göründüğünü aktardı.

Dünyanın en eski insan ayak izleri bulundu: 300 bin yıllık - 11

"55 SANTİMETREYE VARAN FİL AYAK İZLERİ BULUNDU"

Bilim insanları, insan izlerine ek olarak, soyu tükenmiş Palaeoloxodon antiquus türüne ait onlarca fil ayak izini de analiz etti. Schöningen'deki kazının başkanı D Jordi Serangeli, ”Schöningen'de keşfettiğimiz fil ayak izleri 55 santimetre gibi dikkate değer bir uzunluğa ulaşıyor. Bazı durumlarda, hayvanların o zamanlar yumuşak olan zemine bastıkları çukurlarda tahta parçaları da bulduk. Bu keşiflerin o dönemdeki insan yaşamını dair yeni ufuklar açacağına inanıyoruz.” dedi.

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