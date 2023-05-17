Dünyanın en eski insan ayak izleri bulundu: 300 bin yıllık

Uzun zaman önce soyu tükenmiş bir insan türü olan küçük bir 'Heidelberg insanı' ailesine ait mükemmel korunmuş ayak izleri Almanya'da ortaya çıkarıldı.
Resmi olarak "Homo heidelbergensis" olarak bilinen bu antik insan alt türü, ev inşa eden ve büyük hayvanları avlayan ilk insanlardı, ancak yaklaşık 300 bin yıl önce iklim değişikliği nedeniyle soyları tükendi.
Buz Devri olarak adlandırılan, yaklaşık 2 milyon 580 bin ile 11 bin 700 yıl öncesini kapsayan jeolojik çağ olan Pleyistosen'de yaşayan Heidelberg insanlarının kalıntıları ilk kez 1907 yılında Heidelberg yakınlarında bir taş ocağındaki çene kemikleri ile keşfedildi. Bulunan çene, modern insanlar gibi küçük dişli olsa da modern insanın aksine çene kemikleri fazlasıysa geniş ve ağırdı.
Bilim insanları Homo heidelbergensis türünün 600 bin ile 300 bin yıl önce yaşadığına inanıyor ancak İspanya'da bulunan 800 bin yıl öncesine ait fosillerin de Homo heidelbergensis'e ya da farklı bir tür olan Homo antecessor'e ait olabileceği düşünülüyor.
İzler, Aşağı Saksonya'daki Schöningen Paleolitik site kompleksinde, bölgedeki fillerin ilk kanıtları da dahil olmak üzere antik hayvan ayak izleriyle birlikte keşfedildi.
Keşif, bölgede bulunan antik izleri bir araya getiren Tübingen Üniversitesi'nden (SHEP) bilim insanları tarafından yapıldı.
Çalışmanın yazarları konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Otlarla kaplı açık bir huş ağacı ve çam ormanında, birkaç kilometre uzunluğunda ve birkaç yüz metre genişliğinde bir göl var.Fil, gergedan ve çift toynaklı hayvan sürüleri su içmek ve yıkanmak için bu kıyıların çamurlu kıyılarına geliyordu. Bu manzaranın ortasında 'Heidelberg halkı'ndan oluşan çekirdek bir aile duruyor.”
Bilim insanları Schöningen'deki üç insan izinden ikisinin çocuk ya da genç bireylere ait olduğunu belirledi.
Çalışmanın yazarlarından Dr. Flavio Altamura, “Mevsime bağlı olarak göl çevresinde bitkiler, meyveler, yapraklar, filizler ve mantarlar bulunuyordu. Bulgularımız, soyu tükenmiş insan türünün sığ suları olan göl veya nehir kıyılarında yaşadığını doğruluyor.” açıklamasını yaptı.
Bununla birlikte araştırmacılar, çocuk ve gençlerin ayak izleri nedeniyle, bunun bir grup yetişkin avcıdan ziyade bir aile gezintisi gibi göründüğünü aktardı.
Bilim insanları, insan izlerine ek olarak, soyu tükenmiş Palaeoloxodon antiquus türüne ait onlarca fil ayak izini de analiz etti. Schöningen'deki kazının başkanı D Jordi Serangeli, ”Schöningen'de keşfettiğimiz fil ayak izleri 55 santimetre gibi dikkate değer bir uzunluğa ulaşıyor. Bazı durumlarda, hayvanların o zamanlar yumuşak olan zemine bastıkları çukurlarda tahta parçaları da bulduk. Bu keşiflerin o dönemdeki insan yaşamını dair yeni ufuklar açacağına inanıyoruz.” dedi.