Dünyanın en eskileri arasında yer alıyor. Savaş ve depremde zarar görmüştü, yeniden ayağa kalktı
13.03.2026 16:05
AA
Suriye'de bulunan Halep Kalesi, dünyanın en eski ve büyük kaleleri arasında yer alıyor. Savaş ve depremde zarar gören tarihi yapı, 2025 yılında restore edildi.
Kuzey Suriye'nin Halep şehrinde yer alan eserin yerleşim geçmişi, milattan önce 3 bin yılına kadar uzanıyor. Grek, Bizans, Eyyubi, Memluk ve Osmanlı medeniyetleri tarafından fethedilen kale, 1986'dan beri UNESCO Dünya Mirası listesinin bir parçası.
Suriye İç Savaşı sırasında çatışmalardan etkilenen kale, 2023 Kahramanmaraş depremlerinde de zarar görmüştü.
2025 yılında 3 aylık bir restorasyon sürecine tabi tutulan tarihi yapının dış surlarının yanında su, elektrik ile kanalizasyon altyapısı da tamamen yenilendi.
Bazı kaynaklarda İslam dünyasının harikalarından biri kabul edilen Halep Kalesi, oldukça düzenli bir plana sahip. Yüksek bir höyük üzerine kurulu olan yapı, inşa edildiği dönem hendek, dış ve iç sur şeklinde üçlü savunma sistemiyle donatılmıştı.