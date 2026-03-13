Dünyanın en eskileri arasında yer alıyor. Savaş ve depremde zarar görmüştü, yeniden ayağa kalktı

Kuzey Suriye'nin Halep şehrinde yer alan eserin yerleşim geçmişi, milattan önce 3 bin yılına kadar uzanıyor. Grek, Bizans, Eyyubi, Memluk ve Osmanlı medeniyetleri tarafından fethedilen kale, 1986'dan beri UNESCO Dünya Mirası listesinin bir parçası.