Dünyanın en fazla boşanma oranına sahip ülkeleri listesi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Modern toplumlarda evlilik ve aile kavramında yaşanan değişimler, boşanma oranlarının da artmasına neden oluyor. Yapılan araştırmalar sonucunda uzman isimler, ekonomik krizler, bireyselleşme, değişen toplumsal normlar ve dijitalleşmenin ilişkiler üzerindeki etkilerini bu artışın temel sebepleri arasında gösteriyor.