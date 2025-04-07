Dünyanın en fazla boşanma oranına sahip ülkeleri: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en fazla boşanma oranına sahip ülkeleri listesi, 2025 yılı itibarıyla güncellendi ve yeni sıralama belli oldu. Divorce kaynaklı ajans tarafından boşanma ile ilgili yapılan kapsamlı araştırma sonucunda, en fazla boşanma oranına sahip ülkeler listesi belirlendi. Bu sıralama oluşturulurken yalnızca boşanma oranları değil, çeşitli sosyal ve ekonomik faktörlerin etkilerinden de faydalanıldı. Peki, dünyanın en fazla boşanma oranına sahip ülkeleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
Modern toplumlarda evlilik ve aile kavramında yaşanan değişimler, boşanma oranlarının da artmasına neden oluyor. Yapılan araştırmalar sonucunda uzman isimler, ekonomik krizler, bireyselleşme, değişen toplumsal normlar ve dijitalleşmenin ilişkiler üzerindeki etkilerini bu artışın temel sebepleri arasında gösteriyor.