Dünyanın en genç şampiyonu: 18 yaşındaki Gukesh Dommaraju, satrançta tarihe geçti

Hindistanlı genç satranç oyuncusu Gukesh Dommaraju, 2024 FIDE Dünya Satranç Şampiyonası'nda Çinli rakibi Ding Liren'i 7,5-6,5 yenerek, klasik satrançta en genç dünya şampiyonu unvanını kazandı. Zaferini gözyaşlarıyla kutlayan Gukesh, Hindistan'ın Viswanathan Anand'dan sonra ikinci dünya şampiyonu oldu.

Dünyanın en genç şampiyonu: 18 yaşındaki Gukesh Dommaraju, satrançta tarihe geçti - 1

Hindistan’ın genç satranç büyükustası Gukesh Dommaraju, 2024 FIDE Dünya Satranç Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak tarihe geçti.

Singapur'da düzenlenen finalde, Çinli rakibi Ding Liren'i 7,5-6,5'lik bir skorla mağlup eden Gukesh, klasik satrançta en genç dünya şampiyonu unvanını kazandı.

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Dünyanın en genç şampiyonu: 18 yaşındaki Gukesh Dommaraju, satrançta tarihe geçti - 2

18 yaşındaki Gukesh, 14 maçlık final serisinin son oyununa Ding ile eşit puanla girdi. Maç, hızlı satranç tiebreak'lerine doğru giderken, Ding'in yaptığı kritik bir hata, Gukesh'e zaferi getiren puanı kazandırdı.

Dünyanın en genç şampiyonu: 18 yaşındaki Gukesh Dommaraju, satrançta tarihe geçti - 3

Zaferin ardından gözyaşlarını tutamayan Gukesh, babasına sarılarak duygusal bir kutlama yaptı. Hindistan’daki satrançseverler ise genç şampiyonun başarısını coşkuyla kutladı. Gukesh, Hindistan’ın Viswanathan Anand’dan sonra kazandığı ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti.

Dünyanın en genç şampiyonu: 18 yaşındaki Gukesh Dommaraju, satrançta tarihe geçti - 4

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında duygularını paylaşan Gukesh, Ding’in hatasını ilk anda fark etmediğini ancak bu anı "hayatının en güzel anı" olarak tanımladığını belirtti. Gukesh, "Satranç oynamaya başladığım altı buçuk yaşından beri bu anı hayal ediyordum. Her satranç oyuncusu bu anı yaşamak ister, ama bunu çok az kişi başarır. Şu anda rüyamı yaşıyorum," dedi.

Dünyanın en genç şampiyonu: 18 yaşındaki Gukesh Dommaraju, satrançta tarihe geçti - 5

Gukesh, dört yıl önce şampiyon olan efsanevi Garry Kasparov’dan daha genç yaşta bu unvana ulaşarak, "Tanrı’ya şükrediyorum. Bu süreç boyunca birçok mucize yaşadım ve bu zafer, yılların emeğinin bir sonucu," ifadelerini kullandı.

Dünyanın en genç şampiyonu: 18 yaşındaki Gukesh Dommaraju, satrançta tarihe geçti - 6

DÜNYA GENELİNDEN TEPKİLER

Gukesh'in tarihi zaferi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından da kutlandı. Modi, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda,

“Tarihi ve örnek bir başarı! Gukesh Dommaraju’yu bu olağanüstü başarısından dolayı tebrik ediyorum. Bu zafer, onun benzersiz yeteneğinin, çalışkanlığının ve kararlılığının bir sonucudur. Bu başarı, milyonlarca gence büyük hayaller kurmaları ve mükemmeliyet için çabalamaları konusunda ilham verdi" dedi.

Dünyanın en genç şampiyonu: 18 yaşındaki Gukesh Dommaraju, satrançta tarihe geçti - 7

Efsanevi satranç oyuncusu Viswanathan Anand da Gukesh’i tebrik ederek, "Bu, satranç ve Hindistan için gurur verici bir an," dedi. Anand, Ding Liren’in de maç boyunca gösterdiği güçlü performansa dikkat çekerek, onun da ne kadar büyük bir şampiyon olduğunu vurguladı.

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