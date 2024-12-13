Dünyanın en genç şampiyonu: 18 yaşındaki Gukesh Dommaraju, satrançta tarihe geçti

DÜNYA GENELİNDEN TEPKİLER

Gukesh'in tarihi zaferi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından da kutlandı. Modi, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda,

“Tarihi ve örnek bir başarı! Gukesh Dommaraju’yu bu olağanüstü başarısından dolayı tebrik ediyorum. Bu zafer, onun benzersiz yeteneğinin, çalışkanlığının ve kararlılığının bir sonucudur. Bu başarı, milyonlarca gence büyük hayaller kurmaları ve mükemmeliyet için çabalamaları konusunda ilham verdi" dedi.