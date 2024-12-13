Dünyanın en genç şampiyonu: 18 yaşındaki Gukesh Dommaraju, satrançta tarihe geçti
Hindistanlı genç satranç oyuncusu Gukesh Dommaraju, 2024 FIDE Dünya Satranç Şampiyonası'nda Çinli rakibi Ding Liren'i 7,5-6,5 yenerek, klasik satrançta en genç dünya şampiyonu unvanını kazandı. Zaferini gözyaşlarıyla kutlayan Gukesh, Hindistan'ın Viswanathan Anand'dan sonra ikinci dünya şampiyonu oldu.
Hindistan’ın genç satranç büyükustası Gukesh Dommaraju, 2024 FIDE Dünya Satranç Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak tarihe geçti.
Singapur'da düzenlenen finalde, Çinli rakibi Ding Liren'i 7,5-6,5'lik bir skorla mağlup eden Gukesh, klasik satrançta en genç dünya şampiyonu unvanını kazandı.