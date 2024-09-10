Dünyanın en gizemli bölgesi: Bermuda Şeytan Üçgeni efsanelerinin ardındaki gerçekler
Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu'nda Miami, Bermuda ve Puerto Rico arasında kalan geniş bir deniz bölgesidir. Bu bölge, özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren, deniz ve hava taşıtlarının gizemli bir şekilde kaybolduğu iddialarıyla geniş bir ilgi odağı haline geldi. Ancak, bu ilginin arkasında yatan efsaneler, bölgeye dair karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Hakkında onlarca film yapılan, dünyanın en büyük gizemlerinden biri olan Bermuda Şeytan Üçgeni hakkındaki gerçekler.
DEVASA BÖLGENİN KÖTÜ ÜNÜ
Bermuda Şeytan Üçgeni’nin uzun süredir çözülmeyen gizemi nihayet aydınlığa kavuşmuş olabilir.
Florida, Porto Riko ve Bermuda arasında yer alan ve yaklaşık 700 bin kilometrekarelik devasa bir okyanus alanını kaplayan bu bölge, yıllar içinde birçok insanın kaybolmasıyla kötü bir üne sahipti.