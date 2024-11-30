Dünyanın en gizli silahları ve askeri teknolojileri! Geleceğin savaşları şimdiden şekilleniyor

3. OTONOM SİLAH SİSTEMLERİ

İnsansız Hava Araçları (Drone Sürüleri): Yapay zeka ile donatılmış, grup halinde hareket eden ve hedefleri kendi kendine tespit eden drone teknolojileri.



Robotik Kara Araçları: İnsan müdahalesine gerek kalmadan keşif, saldırı veya lojistik görevleri üstlenebilen robotlar.