Dünyanın en gizli silahları ve askeri teknolojileri! Geleceğin savaşları şimdiden şekilleniyor
Dünyanın en gizli askeri teknolojileri, modern savaşın seyrini değiştirebilecek ileri düzey yenilikleri içindi barındırıyor. Şimdiden ABD ve Rusya gibi ülkeler tarafından oluşturulmaya başlayan ve gelecekte tamamen erişim sağlanacak bu tür teknolojiler, hem caydırıcılık hem de savunma stratejileri açısından belirleyici rol oynayacak. İşte dünyanın en gizli ve dikkat çeken askeri teknolojilerinden bazıları.
Gelecek dönemde gelişen teknolojiyle birlikte insanlı operasyonlar azalacak, bunun yerine yapay zeka ve robotik sistemler savaş alanında hakimiyet kuracak. Teknolojik üstünlük, ülkelerin askeri gücünün en önemli ölçütlerinden biri olacak.