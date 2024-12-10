Dünyanın en güçlü 10 kara saldırı füzesine sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü kara saldırı füzesine ait ülkeler listesi belli oldu. Foreign Affairs Insights Review (FAIR) adlı şirket tarafından, her yıl yapılan araştırma sonrasında, ülkelerin kara saldırı füzeleri bütçeleri, gelişmiş teknolojileri, menzil, doğruluk payı, güdüm sistemleri ve operasyonel geçmişlerine göre dünyanın en güçlü kara saldırısı füzelerine sahip ülkeler listesi belirleniyor. 2024 yılında ise yükselişe geçen ülkeler ve yatırımlarına göre dünyanın en güçlü kara saldırı seyir füzesine sahip ülkeleri açıklandı. Türkiye'nin sahip olduğu 1 füze ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre listede yer aldı. İşte 2024 yılı dünyanın en güçlü kara saldırı füzesine sahip ülkeleri.
Dünyanın 2024 yılında en iyi 10 kara saldırı füzesi Tomahawk, BrahMos, Kh-101, Storm Shadow, JASSM, Delilah, RGM-109E Tomahawk, SOM, YJ-18 ve Naval Strike Missile olarak belirlendi. Peki, Türkiye'nin sahip olduğu füze ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte 2024 yılı dünyanın en güçlü kara saldırı füzesine sahip ülkeleri.