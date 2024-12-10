Dünyanın en güçlü 10 kara saldırı füzesine sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada?

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KARA SALDIRI FÜZESİNE SAHİP ÜLKELERİ

Foreign Affairs Insights & Review (FAIR) adlı şirket, en iyi 10 kara saldırısı seyir füzelerini (LACM) belirlemek için birkaç temel kriteri göz önünde bulundurarak, menzil, doğruluk, yük kapasitesi, güdüm sistemleri ve operasyonel geçmişine göre değerlendirmede bulundu ve bu faktörler, her füzenin genel etkinliğini ve taktik değerini değerlendirmede hayati öneme sahipliğine göre sıralandı.



Kara saldırısı seyir füzeleri (LACM'ler), ulusların düşman topraklarının derinliklerindeki hedefleri hassasiyet ve etkinlikle vurmasını sağlayarak modern savaşta önemli bir rol oynamaktadır.



İşte dünyanın en güçlü kara saldırısı seyir füzelerine sahip 10 ülkesi;