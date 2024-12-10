Dünyanın en güçlü 10 kara saldırı füzesine sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü kara saldırı füzesine ait ülkeler listesi belli oldu. Foreign Affairs Insights Review (FAIR) adlı şirket tarafından, her yıl yapılan araştırma sonrasında, ülkelerin kara saldırı füzeleri bütçeleri, gelişmiş teknolojileri, menzil, doğruluk payı, güdüm sistemleri ve operasyonel geçmişlerine göre dünyanın en güçlü kara saldırısı füzelerine sahip ülkeler listesi belirleniyor. 2024 yılında ise yükselişe geçen ülkeler ve yatırımlarına göre dünyanın en güçlü kara saldırı seyir füzesine sahip ülkeleri açıklandı. Türkiye'nin sahip olduğu 1 füze ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre listede yer aldı. İşte 2024 yılı dünyanın en güçlü kara saldırı füzesine sahip ülkeleri.

Dünyanın en güçlü 10 kara saldırı füzesine sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 1

Dünyanın 2024 yılında en iyi 10 kara saldırı füzesi Tomahawk, BrahMos, Kh-101, Storm Shadow, JASSM, Delilah, RGM-109E Tomahawk, SOM, YJ-18 ve Naval Strike Missile olarak belirlendi. Peki, Türkiye'nin sahip olduğu füze ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte 2024 yılı dünyanın en güçlü kara saldırı füzesine sahip ülkeleri.

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Dünyanın en güçlü 10 kara saldırı füzesine sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 2

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KARA SALDIRI FÜZESİNE SAHİP ÜLKELERİ

Foreign Affairs Insights & Review (FAIR) adlı şirket, en iyi 10 kara saldırısı seyir füzelerini (LACM) belirlemek için birkaç temel kriteri göz önünde bulundurarak, menzil, doğruluk, yük kapasitesi, güdüm sistemleri ve operasyonel geçmişine göre değerlendirmede bulundu ve bu faktörler, her füzenin genel etkinliğini ve taktik değerini değerlendirmede hayati öneme sahipliğine göre sıralandı.

Kara saldırısı seyir füzeleri (LACM'ler), ulusların düşman topraklarının derinliklerindeki hedefleri hassasiyet ve etkinlikle vurmasını sağlayarak modern savaşta önemli bir rol oynamaktadır.

İşte dünyanın en güçlü kara saldırısı seyir füzelerine sahip 10 ülkesi;

Dünyanın en güçlü 10 kara saldırı füzesine sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 3

1- TOMAHAWK (ABD)

Dünyanın en güçlü 10 kara saldırı füzesine sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 4

2- BRAHMOS (HİNDİSTAN/RUSYA)

Dünyanın en güçlü 10 kara saldırı füzesine sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 5

3- KH-101 (RUSYA)

Dünyanın en güçlü 10 kara saldırı füzesine sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 6

4- STORM SHADOW/SCALP (AVRUPA ÜLKELERİ)

Dünyanın en güçlü 10 kara saldırı füzesine sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 7

5- JASSM (ABD)

Dünyanın en güçlü 10 kara saldırı füzesine sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 8

6- DELİLAH (İSRAİL)

Dünyanın en güçlü 10 kara saldırı füzesine sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 9

7- RGM-109E TOMAHAWK (ABD)

Dünyanın en güçlü 10 kara saldırı füzesine sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 10

8- SOM (TÜRKİYE)

Dünyanın en güçlü 10 kara saldırı füzesine sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 11

9- YJ-18 (ÇİN)

Dünyanın en güçlü 10 kara saldırı füzesine sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 12

10- DENİZ SALDIRI FÜZESİ (NORVEÇ)

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