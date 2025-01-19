Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada?

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü kara ve hava kuvvetlerinin ardından, bu kez ülkelerin deniz kuvvetlerine ilişkin yeni bir listeyi açıkladı. Birçok farklı kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. Bu liste, 2025 yılı itibarıyla ülkelerin donanma güçlerini farklı kriterler doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutarak sıralamaktadır.

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 1

Dünyanın en güçlü donanmalarına ilişkin liste, yeniden güncellendi. Askeri güç verilerini detaylı bir şekilde analiz eden ABD merkezli Global Firepower, 2025 yılı için yeni listesini kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamlı değerlendirme, ülkelerin donanma kapasitelerini çeşitli kriterler çerçevesinde ele alarak, dünya çapında hangi ülkelerin deniz kuvvetleri alanında öne çıktığını ortaya koyuyor.

Liste, deniz kuvvetlerinin büyüklüğü, gemi çeşitliliği, teknolojik yenilikler, operasyonel kapasite, lojistik destek ağları ve stratejik konuşlanma gibi birçok faktörü dikkate alarak oluşturuldu. 

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 2

Global Firepower’ın bu yeni sıralamasında, küresel denizcilik gücünde geleneksel lider konumundaki ülkelerin yanı sıra, yükselen güçlerin de dikkat çekici bir şekilde ön plana çıktığı görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya gibi büyük güçler, donanmalarının kapsamlı kapasitesi ve stratejik önemiyle listede üst sıralarda yer alırken, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya-Pasifik bölgesindeki ülkeler de denizcilik kapasitelerini artırarak sıralamada dikkat çeken pozisyonlara yükseldi.

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 3

30 - Filipinler

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 4

29 - Katar

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 5

28 - Bangladeş

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 6

27 - Pakistan

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 7

26 - Kuveyt

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 8

25 - Fransa

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 9

24 - Şili

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 10

23 - Nijerya

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 11

22 - Mısır

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 12

21 - İspanya

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 13

20 - Japonya

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 14

19 - Meksika

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 15

18 - Birleşik Arap Emirlikleri

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 16

17 - Türkiye

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 17

16 - Yunanistan

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 18

15 - Portekiz

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 19

14 - İtalya

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 20

13 - Kuzey Kore

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 21

12 - Güney Kore

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 22

11- Myanmar

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 23

10 - Kolombiya

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 24

9 - Finlandiya

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 25

8 - Sri Lanka

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 26

7 - Tayland

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 27

6 - Hindistan

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 28

5 - İsveç

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 29

4 - Endonezya

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 30

3 - Rusya

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 31

2 - ABD

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada? - 32

1 - Çin

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