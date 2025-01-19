Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye donanması kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü donanmalarına ilişkin liste, yeniden güncellendi. Askeri güç verilerini detaylı bir şekilde analiz eden ABD merkezli Global Firepower, 2025 yılı için yeni listesini kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamlı değerlendirme, ülkelerin donanma kapasitelerini çeşitli kriterler çerçevesinde ele alarak, dünya çapında hangi ülkelerin deniz kuvvetleri alanında öne çıktığını ortaya koyuyor.

Liste, deniz kuvvetlerinin büyüklüğü, gemi çeşitliliği, teknolojik yenilikler, operasyonel kapasite, lojistik destek ağları ve stratejik konuşlanma gibi birçok faktörü dikkate alarak oluşturuldu.