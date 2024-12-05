Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada?

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE SAHİP ÜLKELER

Özellikle yapay zeka teknolojilerinin ve otonom sistemlerin hava savunma platformlarına entegre edilmesi, bu alanda yeni bir çağın habercisi olarak değerlendirilmektedir.



Bu yenilikler, hava tehditlerini daha hızlı algılama, analiz etme ve karşılık verme kapasitesini artırarak modern savaş ortamında büyük avantajlar sunmaktadır.



World Population Review tarafından hazırlanan liste, dünyanın en güçlü hava savunma sistemlerine sahip ülkelerini bu perspektifle sıralamaktadır ve teknolojik rekabetin yoğun olduğu bu alandaki lider ülkeleri gözler önüne sermektedir.



İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemlerine sahip 20 ülkesi;