Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler sıralaması 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Global Firepower verilerine göre, hava savunma gücü sadece uçak sayısıyla değil; uzun menzilli füze sistemleri, radar altyapısı, erken uyarı teknolojileri ve entegre hava savunma ağlarıyla ölçülüyor. Günümüzde hava savunma sistemleri, ülkelerin askeri stratejilerinde ve ulusal güvenlik politikalarında kritik bir yere sahip. Yüksek teknolojiye dayalı bu sistemler, sadece saldırılara karşı koruma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ülkelerin bölgesel ve küresel caydırıcılığını da önemli ölçüde artırıyor.