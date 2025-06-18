Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler sıralaması 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler listesi belli oldu. 2025 yılı itibarıyla ülkelerin hava savunma kapasiteleri, askeri caydırıcılık açısından hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Küresel güvenlik ortamındaki değişimler, hava savunma sistemlerinin hem teknoloji hem de stratejik önemini artırdı. Peki, dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri hangileri? Türkiye bu sıralamada kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Global Firepower 2025 verilerine dayanan güncel hava savunma sistemi değerlendirmesi.

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler sıralaması 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 1

Global Firepower verilerine göre, hava savunma gücü sadece uçak sayısıyla değil; uzun menzilli füze sistemleri, radar altyapısı, erken uyarı teknolojileri ve entegre hava savunma ağlarıyla ölçülüyor. Günümüzde hava savunma sistemleri, ülkelerin askeri stratejilerinde ve ulusal güvenlik politikalarında kritik bir yere sahip. Yüksek teknolojiye dayalı bu sistemler, sadece saldırılara karşı koruma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ülkelerin bölgesel ve küresel caydırıcılığını da önemli ölçüde artırıyor.

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Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler sıralaması 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 2

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Tek bir ölçü yerine birçok kriterle askeri güç ve savunma sistemleri değerlendiriliyor. Hava savunma özelindeyse katmanlı sistemler (uzun, orta, kısa menzilli SAM’ler), radarlar, erken uyarı ve keşif teknolojileri dikkate alınıyor. Aşağıdaki sıralama, en güçlü hava savunma sistemlerine sahip ülkeleri; Global Firepower referanslarıyla derleyerek sunuyor.

2025 yılı itibarıyla öne çıkan ülkeler şöyle;

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler sıralaması 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 3

10- ALMANYA

IRIS-T SLM orta menzilli hava savunma sistemi ile birlikte NATO kapsamında kullanılan Patriot sistemleriyle entegre bir hava savunma kapasitesi oluşturuyor.

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler sıralaması 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 4

9- TÜRKİYE

Hisar-A+, Hisar-O+ gibi kısa ve orta menzilli yerli savunma sistemlerine ek olarak, uzun menzilli SİPER projesiyle önemli bir aşamaya ulaştı. Gelişmiş radar sistemleri ve S-400 Triumph ile desteklenen yapı, Türkiye’yi ilk 10 içine sokuyor.

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler sıralaması 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 5

8- GÜNEY KORE

Yerli L-SAM sistemiyle uzun menzilli tehditlere karşı önemli bir savunma adımı attı. Aynı zamanda PAC-3 sistemleriyle desteklenen entegre bir yapı oluşturuluyor.

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler sıralaması 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 6

7- İSRAİL

Arrow 3, Barak-8 ve Iron Dome sistemlerinin yanı sıra, çok katmanlı savunma yaklaşımıyla kısa, orta ve uzun menzilli tehditlere karşı tam kapsamlı bir hava kalkanı kurmuş durumda.

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler sıralaması 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 7

6- İRAN

Bavar-373 ve Khordad-15 sistemleriyle özellikle balistik füzelere karşı savunma gücünü artırdı. Yerli üretim kabiliyetiyle dikkat çeken İran, bölgesel güvenlikte söz sahibi olmayı sürdürüyor.

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler sıralaması 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 8

5- HİNDİSTAN

İsrail iş birliğiyle geliştirilen Barak-8 sistemi ve yerli HIMAD projeleri sayesinde hem denizden hem karadan gelen tehditlere karşı kapsamlı bir koruma ağı kuruyor.

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler sıralaması 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 9

4- FRANSA & İTALYA ORTAK

Avrupa’nın bağımsız hava savunma kabiliyeti SAMP/T NG sistemiyle güçleniyor. Bu sistem, uzun menzilli tehditlere karşı Avrupa'nın ortak cevabı olarak görülüyor.

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler sıralaması 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 10

3- ÇİN

HQ-9, HQ-19 ve HQ-22 gibi modern sistemlerle büyük şehirleri ve stratejik üsleri koruyacak yoğun bir hava savunma ağı oluşturmuş durumda. Ayrıca S-400 sistemlerine de sahip.

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler sıralaması 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 11

2- RUSYA

S-300, S-400 ve yeni nesil S-500 sistemleriyle hava savunmasında çok katmanlı bir yapı kurmuş durumda. Özellikle balistik füze savunma kapasitesiyle öne çıkıyor.

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler sıralaması 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 12

1- ABD

Geniş coğrafi etki alanı ve ileri teknolojiyle donatılmış sistemleriyle zirvede. Patriot, THAAD ve Aegis sistemlerinin yanı sıra gelişmiş radar ağları ve erken uyarı sistemleriyle hava savunmasını entegre şekilde yönetebiliyor.

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