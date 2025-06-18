Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler sıralaması 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler listesi belli oldu. 2025 yılı itibarıyla ülkelerin hava savunma kapasiteleri, askeri caydırıcılık açısından hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Küresel güvenlik ortamındaki değişimler, hava savunma sistemlerinin hem teknoloji hem de stratejik önemini artırdı. Peki, dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri hangileri? Türkiye bu sıralamada kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Global Firepower 2025 verilerine dayanan güncel hava savunma sistemi değerlendirmesi.
Global Firepower verilerine göre, hava savunma gücü sadece uçak sayısıyla değil; uzun menzilli füze sistemleri, radar altyapısı, erken uyarı teknolojileri ve entegre hava savunma ağlarıyla ölçülüyor. Günümüzde hava savunma sistemleri, ülkelerin askeri stratejilerinde ve ulusal güvenlik politikalarında kritik bir yere sahip. Yüksek teknolojiye dayalı bu sistemler, sadece saldırılara karşı koruma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ülkelerin bölgesel ve küresel caydırıcılığını da önemli ölçüde artırıyor.