Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri sıralaması 2025 yılında güncellendi. Dünya genelinde savunma teknolojilerindeki gelişmeler, ülkelerin hava sahalarını koruma kapasitelerini her yıl daha da ileriye taşıyor. World Population Review tarafından gerçekleştirilen 2025 yılı araştırması sonucu, en güçlü hava savunma sistemlerine sahip ülkeleri belirledi. Bu sıralama, ülkelerin savunma bütçeleri, gelişmiş teknolojileri, tehdit algılama hızları ve karşılık verme yetenekleri gibi kriterler göz önüne alınarak hazırlandı. Türkiye'nin sıralamadaki yükselişi ise sürmeye devam etti. Peki, dünyanın en güçlü hava savunma sistemlerine ait ülkeleri arasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güçlü 20 ülke.
Ülkeler özellikle yapay zeka destekli sistemleri ve otonom hava savunma platformlarıyla bu alanda büyük bir devrim yaratıyor. Yeni nesil hava savunma teknolojileri, tehditleri daha hızlı tespit edip etkisiz hale getirme yeteneği kazandırarak, küresel güvenlik dengesinde belirleyici bir rol oynuyor.