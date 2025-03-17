Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkeler özellikle yapay zeka destekli sistemleri ve otonom hava savunma platformlarıyla bu alanda büyük bir devrim yaratıyor. Yeni nesil hava savunma teknolojileri, tehditleri daha hızlı tespit edip etkisiz hale getirme yeteneği kazandırarak, küresel güvenlik dengesinde belirleyici bir rol oynuyor.