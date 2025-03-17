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Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri sıralaması 2025 yılında güncellendi. Dünya genelinde savunma teknolojilerindeki gelişmeler, ülkelerin hava sahalarını koruma kapasitelerini her yıl daha da ileriye taşıyor. World Population Review tarafından gerçekleştirilen 2025 yılı araştırması sonucu, en güçlü hava savunma sistemlerine sahip ülkeleri belirledi. Bu sıralama, ülkelerin savunma bütçeleri, gelişmiş teknolojileri, tehdit algılama hızları ve karşılık verme yetenekleri gibi kriterler göz önüne alınarak hazırlandı. Türkiye'nin sıralamadaki yükselişi ise sürmeye devam etti. Peki, dünyanın en güçlü hava savunma sistemlerine ait ülkeleri arasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güçlü 20 ülke.

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 1

Ülkeler özellikle yapay zeka destekli sistemleri ve otonom hava savunma platformlarıyla bu alanda büyük bir devrim yaratıyor. Yeni nesil hava savunma teknolojileri, tehditleri daha hızlı tespit edip etkisiz hale getirme yeteneği kazandırarak, küresel güvenlik dengesinde belirleyici bir rol oynuyor.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 2

TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Bu yılın listesi belli oldu. Türkiye'nin yükselişi dikkat çekerken, bazı ülkeler ise beklenenin altında kaldı.

İşte 2025’in en güçlü hava savunma sistemlerine sahip ülkeleri;

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 3

20- ENDONEZYA

NASAMS, Oerlikon Skyshield, Starstreak

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 4

19- MISIR

S-300VM, Buk-M2, Tor-M1

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 5

18- BREZİLYA

Pantsir-S1, RBS-70, Igla

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 6

17- PAKİSTAN

HQ-9/P, LY-80, FM-90

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 7

16- KANADA

NASAMS, ADATS, Mistral

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 8

15- AVUSTRALYA

NASAMS, Aegis BMD, RBS-70

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 9

14- İSPANYA

NASAMS, Patriot PAC-3, Spada 2000

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 10

13- SUUDİ ARABİSTAN

Patriot PAC-3, THAAD, Shahine

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 11

12- İTALYA

SAMP/T, Aspide, MEADS

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 12

11- GÜNEY KORE

KM-SAM (Cheongung), Patriot PAC-3, L-SAM

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 13

10- JAPONYA

Patriot PAC-3, Aegis Ashore, Type 03 Chu-SAM

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 14

9- BİRLEŞİK KRALLIK

Sky Sabre, Land Ceptor, Rapier

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 15

8- ALMANYA

Patriot PAC-3, IRIS-T SLM, MEADS

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 16

7- HİNDİSTAN

S-400, Akash, Barak-8

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 17

6- TÜRKİYE

S-400, HİSAR-A+, HİSAR-O+

Türkiye, bu sıralamada 6. sırada yer almakta olup, envanterinde Rus yapımı S-400 sisteminin yanı sıra yerli üretim HİSAR-A+ ve HİSAR-O+ hava savunma sistemlerini bulunduruyor.

Bu sistemler, Türkiye'nin hava sahasını koruma kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 18

5- FRANSA

SAMP/T, Aster 30, Mamba

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 19

4- İSRAİL

Arrow 3, David's Sling, Iron Dome

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 20

3- ÇİN

HQ-9, HQ-22, S-400

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 21

2- RUSYA

S-400 Triumf, S-500 Prometey, Pantsir-S1​

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2025 sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? - 22

1- ABD

Patriot PAC-3, THAAD, Aegis BMD

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