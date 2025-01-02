Dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler listesi belli oldu. ABD merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan araştırma sonucunda, ülkelerin askeri ve sivil amaçlarla kullanılan en güçlü İHA’ları belli oldu. Gelişmiş teknolojilerle donatılmış İHA'lar, savaş alanlarından gözetleme, istihbarat toplama ve keşif görevlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor. Bu İHA'lar üstün irtifa yetenekleri, silah ve ekipman yükü taşıma kapasiteleriyle de savaşların seyrini değiştirebiliyor. Oluşturulan listede Türkiye'den 3 İHA'nın bulunması göze çarpıyor. Peki, dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü İHA’ları, operasyonel yetenekleri, irtifa kapasiteleri, uçuş süreleri ve yük taşıma özellikleri belirlenerek hazırlanıyor. Her biri kendi kategorisinde bir lider olsa da genel güç sıralamasında İHA'ların özelliklerine göre değişiklikler yaşanıyor. Peki, dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?