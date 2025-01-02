Dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler listesi belli oldu. ABD merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan araştırma sonucunda, ülkelerin askeri ve sivil amaçlarla kullanılan en güçlü İHA’ları belli oldu. Gelişmiş teknolojilerle donatılmış İHA'lar, savaş alanlarından gözetleme, istihbarat toplama ve keşif görevlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor. Bu İHA'lar üstün irtifa yetenekleri, silah ve ekipman yükü taşıma kapasiteleriyle de savaşların seyrini değiştirebiliyor. Oluşturulan listede Türkiye'den 3 İHA'nın bulunması göze çarpıyor. Peki, dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - 1

2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü İHA’ları, operasyonel yetenekleri, irtifa kapasiteleri, uçuş süreleri ve yük taşıma özellikleri belirlenerek hazırlanıyor. Her biri kendi kategorisinde bir lider olsa da genel güç sıralamasında İHA'ların özelliklerine göre değişiklikler yaşanıyor. Peki, dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - 2

GÖKYÜZÜNÜN HAKİMLERİ: YÜKSEK İRTİFA İHA'LAR

İleri mühendislik ve aerodinamik tasarımla donatılan yüksek irtifa İHA’lar, savaş, keşif ve istihbarat gibi kritik görevlerde kullanılmak üzere geliştiriliyor.

Binlerce metre yüksekte operasyon yapabilme yetenekleri, onları vazgeçilmez kılıyor. Bu İHA’lar, hem sivil hem askeri alanda devrim niteliğinde çözümler sunuyor.

Dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - 3

RADAR SİSTEMLERİNİ ALT EDEN TEKNOLOJİ

Yüksek irtifa İHA’larının en dikkat çekici özelliklerinden biri, algılama sistemlerinden kaçabilme yeteneği. Gelişmiş donanımları sayesinde olumsuz hava koşullarında bile istikrarlı bir şekilde uçabilen bu araçlar, gizlilik ve güvenlik açısından büyük avantaj sağlıyor.

Dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - 4

TÜRKİYE'DEN 3 İHA LİSTEDE

Son yıllarda Türk savunma sanayisi, havacılık teknolojilerinde önemli atılımlar gerçekleştirdi. Bu başarıların en somut örneklerinden biri de yüksek irtifa İHA projeleri oldu. Türkiye’nin üç teknoloji harikası İHA’sı, uluslararası arenada dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - 5

Geleceğin havacılık teknolojisini şekillendiren bu araçlar, insanlı hava araçlarının sınırlarının ötesine geçmeyi vaat ediyor.

İşte dünyanın en güçlü İHA’ları listesi;

Dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - 6

10. Anka-S (Türkiye)

Özellikler:
30.000 feet irtifa
24 saat uçuş süresi
Uydu bağlantılı kontrol sistemi.

Dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - 7

9. Orion (Rusya)

Özellikler:
7.500 metre irtifa
24 saat uçuş süresi
200 kg taşıma kapasitesi.

Dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - 8

8. TB2 Bayraktar (Türkiye)

Özellikler:
27.000 feet irtifa
27 saat uçuş süresi
150 kg taşıma kapasitesi.

Dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - 9

7. Avenger (ABD)

Özellikler:
50.000 feet irtifa
20 saat uçuş süresi
Radara yakalanmayan tasarım.

Dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - 10

6. Wing Loong II (Çin)

Özellikler:
32 saat havada kalma
9.000 metre irtifa
12 mühimmat taşıma kapasitesi.

Dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - 11

5. Heron TP (Eitan) (İsrail)

Özellikler:
45.000 feet irtifa
30 saat havada kalma süresi
Çok yönlü görev yetenekleri.

Dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - 12

4. CH-5 Rainbow (Çin)

Özellikler:
20 saat uçuş süresi
4.000 km menzil
1.200 kg taşıma kapasitesi.

Dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - 13

3. Bayraktar Akıncı (Türkiye)

Özellikler:
40.000 feet irtifa
24 saat uçuş süresi
1.350 kg taşıma kapasitesi.

Dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - 14

2. MQ-9 Reaper (ABD)

Özellikler:
50.000 feet irtifa
27 saat uçuş süresi
1.700 kg taşıma kapasitesi.

Dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - 15

1. RQ-4 Global Hawk (ABD)

Özellikler:
60.000 feet irtifa kapasitesi
32 saat havada kalma süresi
Stratejik keşif ve istihbaratta lider.

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