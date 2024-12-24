Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ittifaklarda var?

EN GÜÇLÜ İTTİFAKLAR HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENİYOR?

Küresel ölçekte bir çatışma, özellikle Üçüncü Dünya Savaşı gibi senaryolar, ittifakların önemini daha da artırmaktadır.



Bu liste, askeri kapasite, ekonomik güç, jeopolitik etki ve nüfus potansiyeli gibi kriterler temel alınarak hazırlanmıştır. Değerlendirmede Global Firepower Index (askeri güç analizleri), IMF ve Dünya Bankası verileri (ekonomik istatistikler), Gallup ve Pew Research Center araştırmaları (küresel algı ve güven endeksi) ile Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü (jeopolitik ve ekonomik etki) gibi uluslararası kaynaklardan yararlanılmıştır.

İşte dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler listesi;