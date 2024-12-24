Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ittifaklarda var?

Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler listesi belli oldu. ABD merkezli Global Firepower adlı şirket tarafından, her yıl yapılan araştırma sonrasında, ülkelerin askeri kapasite, ekonomik güç, jeopolitik etki ve nüfus potansiyeli gibi kriterler temel alınarak en güçlü ittifaklara sahip ülkeler listesi belirleniyor. 2024 yılında ise en güçlü ülkeler ve birçok farklı etkene göre belirlenen dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeleri açıklandı. Türkiye ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre en önemli ittifaklara sahip ülkeler arasında yer alıyor. İşte 2024 yılı dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeleri.

Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ittifaklarda var? - 1

Küresel sahnede söz sahibi olan ülkeler, güçlü ittifaklarla askeri, ekonomik ve jeopolitik üstünlük sağlıyor. NATO’dan BRICS’e, Avrupa Birliği’nden Şanghay İşbirliği Örgütü’ne kadar birçok ittifak, dünya düzenini şekillendiren önemli aktörler arasında. En güçlü ittifaklara sahip ülkeler ve bu ittifakların sahip olduğu etkileyici güç unsurları ise sıralamadaki yerlerini belirliyor. Peki, 2024 dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

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Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ittifaklarda var? - 2

EN GÜÇLÜ İTTİFAKLAR HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENİYOR?

Küresel ölçekte bir çatışma, özellikle Üçüncü Dünya Savaşı gibi senaryolar, ittifakların önemini daha da artırmaktadır.

Bu liste, askeri kapasite, ekonomik güç, jeopolitik etki ve nüfus potansiyeli gibi kriterler temel alınarak hazırlanmıştır. Değerlendirmede Global Firepower Index (askeri güç analizleri), IMF ve Dünya Bankası verileri (ekonomik istatistikler), Gallup ve Pew Research Center araştırmaları (küresel algı ve güven endeksi) ile Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü (jeopolitik ve ekonomik etki) gibi uluslararası kaynaklardan yararlanılmıştır.

İşte dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler listesi;

Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ittifaklarda var? - 3

15. QUAD (Dörtlü Güvenlik Diyaloğu)

Üye Ülkeler: ABD, Hindistan, Japonya, Avustralya.

Kuruluş Tarihi: 2007 (resmi olarak 2017'de aktifleşti).

Güç Unsurları:

Hint-Pasifik'te güvenlik ve istikrar. Çin'in artan etkisine karşı denge stratejisi.

Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ittifaklarda var? - 4

14. Bağlantısızlar Hareketi (NAM)

Üye Ülkeler: Hindistan, Endonezya, Güney Afrika, Venezuela ve toplamda 120 ülke.

Kuruluş Tarihi: 1961 (Belgrad Konferansı).

Güç Unsurları:

ABD ve Sovyet hegemonyasına karşı tarafsızlık politikası.

Bloklar arasında denge politikası.

Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ittifaklarda var? - 5

13. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

Üye Ülkeler: Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Endonezya, İran ve diğer 52 ülke.

Kuruluş Tarihi: 25 Eylül 1969.

Güç Unsurları:

Dünyanın en büyük İslam organizasyonu.

Ortak dini, kültürel ve politik dayanışma.

Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ittifaklarda var? - 6

12. Afrika Birliği (AU)

Üye Ülkeler: Afrika kıtasındaki 55 ülkenin tamamı.

Kuruluş Tarihi: 26 Mayıs 2001.

Güç Unsurları:

Kıta çapında siyasi ve ekonomik entegrasyon.

Barış ve kalkınma konularında aktif rol.

Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ittifaklarda var? - 7

11. Körfez İşbirliği Konseyi (GCC)

Üye Ülkeler: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman.

Kuruluş Tarihi: 25 Mayıs 1981.

Güç Unsurları:

Dünya enerji politikalarında liderlik.

Petrol ve doğalgaz üretiminde küresel güç.

Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ittifaklarda var? - 8

10. MERCOSUR (Güney Amerika Ortak Pazarı)

Üye Ülkeler: Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay, Venezuela (askıya alınmış).

Kuruluş Tarihi: 26 Mart 1991.

Güç Unsurları:

Güney Amerika'nın ekonomik entegrasyonu.

Gümrük birliği ve serbest ticaret.

Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ittifaklarda var? - 9

9. G20 (Yirmiler Grubu)

Üye Ülkeler: ABD, Çin, Hindistan, Rusya, Türkiye, Almanya, Fransa, Japonya ve diğer büyük ekonomiler.

Kuruluş Tarihi: 1999.

Güç Unsurları:

Küresel ekonomik istikrarın sağlanması.

Dünyanın en büyük ekonomilerini temsil eder.

Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ittifaklarda var? - 10

8. ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği)

Üye Ülkeler: Endonezya, Malezya, Tayland, Singapur, Filipinler ve diğer Güneydoğu Asya ülkeleri.

Kuruluş Tarihi: 8 Ağustos 1967.

Güç Unsurları:

Ekonomik işbirliği ve bölgesel güvenlik.

Asya-Pasifik'te etkili bir platform.

Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ittifaklarda var? - 11

7. OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü)

Üye Ülkeler: Suudi Arabistan, Irak, İran, Venezuela ve diğer petrol ihracatçı ülkeler.

Kuruluş Tarihi: 14 Eylül 1960.

Güç Unsurları:

Küresel petrol fiyatları üzerinde büyük kontrol.

Dünya petrol rezervlerinin yüzde 80'ine sahip.

Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ittifaklarda var? - 12

6. Commonwealth of Nations (İngiliz Milletler Topluluğu)

Üye Ülkeler: Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Hindistan, Güney Afrika ve diğer 51 ülke.

Kuruluş Tarihi: 1931.

Güç Unsurları:

Tarihi bağlar ve kültürel yakınlık.

İngilizce konuşulan ülkeler arasında işbirliği.

Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ittifaklarda var? - 13

5. Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO)

Üye Ülkeler: Çin, Rusya, Hindistan, Pakistan, Orta Asya ülkeleri, İran.

Kuruluş Tarihi: 15 Haziran 2001.

Güç Unsurları:

Bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirliği.

Enerji ve ticaret yollarında stratejik kontrol.

Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ittifaklarda var? - 14

4. G7 (Yediler Grubu)

Üye Ülkeler: ABD, Kanada, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya.

Kuruluş Tarihi: 1975.

Güç Unsurları:

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerini bir araya getirir.

Finans ve teknoloji liderliğini temsil eder.

Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ittifaklarda var? - 15

3. BRICS

Üye Ülkeler: Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika.

Kuruluş Tarihi: 2009.

Güç Unsurları:

Dünya nüfusunun %40'ını temsil eder.

Alternatif finans mekanizmalarıyla ABD'nin hegemonyasına meydan okur.

Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ittifaklarda var? - 16

2. Avrupa Birliği (AB)

Üye Ülkeler: Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Polonya, Hollanda, Belçika ve diğerleri.

Kuruluş Tarihi: 1 Kasım 1993.

Güç Unsurları:

Ekonomik olarak dünyanın ikinci büyük pazarı.

Ortak dış politika ve savunma girişimleri.

Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ittifaklarda var? - 17

1. NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)

Üye Ülkeler: ABD, Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya, Kanada ve diğerleri.

Kuruluş Tarihi: 4 Nisan 1949.

Güç Unsurları:

Dünyanın en büyük askeri bütçesine sahip.

3,5 milyon aktif askeri personel.

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