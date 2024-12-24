Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler 2024: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ittifaklarda var?
Dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler listesi belli oldu. ABD merkezli Global Firepower adlı şirket tarafından, her yıl yapılan araştırma sonrasında, ülkelerin askeri kapasite, ekonomik güç, jeopolitik etki ve nüfus potansiyeli gibi kriterler temel alınarak en güçlü ittifaklara sahip ülkeler listesi belirleniyor. 2024 yılında ise en güçlü ülkeler ve birçok farklı etkene göre belirlenen dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeleri açıklandı. Türkiye ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre en önemli ittifaklara sahip ülkeler arasında yer alıyor. İşte 2024 yılı dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeleri.
Küresel sahnede söz sahibi olan ülkeler, güçlü ittifaklarla askeri, ekonomik ve jeopolitik üstünlük sağlıyor. NATO’dan BRICS’e, Avrupa Birliği’nden Şanghay İşbirliği Örgütü’ne kadar birçok ittifak, dünya düzenini şekillendiren önemli aktörler arasında. En güçlü ittifaklara sahip ülkeler ve bu ittifakların sahip olduğu etkileyici güç unsurları ise sıralamadaki yerlerini belirliyor. Peki, 2024 dünyanın en güçlü ittifaklarına sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?