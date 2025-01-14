Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu. ABD merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan araştırma sonucunda, ülkelerin muharebe tankı filoları, askeri güçlerini ve teknolojik kabiliyetlerini gözler önüne seriyor. Gelişmiş teknolojilerle donatılmış tanklar, savaş alanlarında yıkıcı bir güce sahip olmasının yanı sıra dayanıklılığı ve yüksek ateş gücüyle dikkat çekiyor. Peki, dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
2025 yılı itibarıyla ülkeler, muharebe tankı filoları, askeri güçleri ve teknolojik kabiliyetleri ve ve tank sayılarıyla küresel sıralamada dikkat çekiyor. Kara harekatlarının vazgeçilmez araçları olan tanklar hem siper görevi görüyor hem de yüksek ateş gücü sağlıyor. İşte dünyanın en güçlü 20 muharebe tankı ordusu. Peki, Türkiye kaçıncı sırada?
İşte dünyanın en güçlü tank filosuna sahip 20 ülke;