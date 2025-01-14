Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu. ABD merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan araştırma sonucunda, ülkelerin muharebe tankı filoları, askeri güçlerini ve teknolojik kabiliyetlerini gözler önüne seriyor. Gelişmiş teknolojilerle donatılmış tanklar, savaş alanlarında yıkıcı bir güce sahip olmasının yanı sıra dayanıklılığı ve yüksek ateş gücüyle dikkat çekiyor. Peki, dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 1

2025 yılı itibarıyla ülkeler, muharebe tankı filoları, askeri güçleri ve teknolojik kabiliyetleri ve ve tank sayılarıyla küresel sıralamada dikkat çekiyor. Kara harekatlarının vazgeçilmez araçları olan tanklar hem siper görevi görüyor hem de yüksek ateş gücü sağlıyor. İşte dünyanın en güçlü 20 muharebe tankı ordusu. Peki, Türkiye kaçıncı sırada?

İşte dünyanın en güçlü tank filosuna sahip 20 ülke;

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 2

20. SUUDİ ARABİSTAN: 840

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 3

19. TAYVAN: 888

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 4

18. FAS: 903

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 5

17. IRAK: 1.025

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 6

16. UKRAYNA: 1.114

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 7

15. İSRAİL: 1.300

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 8

14. YUNANİSTAN: 1.344

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 9

13. VİETNAM: 1.374

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 10

12. ÜRDÜN: 1.458

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 11

11. CEZAYİR: 1.485

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 12

10. İRAN: 1.713

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 13

9. GÜNEY KORE: 2.236

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 14

8. TÜRKİYE: 2.238

Türkiye, modern tank projeleri ve yerli üretim hamleleriyle dikkat çekiyor.

Özellikle Altay tankı gibi yerli üretim modeller, Türkiye'nin bu sıralamadaki yerini güçlendiren en önemli faktörlerden biri.

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 15

7. PAKİSTAN: 2.627

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 16

6. MISIR: 3.620

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 17

5. HİNDİSTAN: 4.201

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 18

4. KUZEY KORE: 4.344

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 19

3. ABD: 4.640

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 20

2. RUSYA: 5.750

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 21

1. ÇİN: 6.800

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