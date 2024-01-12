Dünyanın en güçlü orduları 2024: Türkiye 3 sıra yükseldi (Türkiye kaçıncı sırada?)
Dünyanın en güçlü orduları listesi, 2024 yılı itibarıyla güncellendi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan araştırma sonrasında, 2024 yılının en güçlü orduları listesi belli oldu. Şirketin yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkan listede, ülkelerin teknolojileri, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla bireysel faktörden yararlanılıyor. Türkiye ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre 3 sıra yükselmiş durumda. İşte 2024 yılı dünyanın en güçlü 145 ordusu.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 145 ORDUSU BELİRLENDİ
2024 yılı dünyanın en güçlü 145 ordusu listesi güncellendi. Yeni yılın başında ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırma sonrasında dünyadaki güç sıralaması değişti ve Türkiye'nin 2024 yılındaki askeri güç konumu belirlendi.
İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri ve askeri gücü;