Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü orduları, 2025 yılı itibarıyla güncellendi . ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan kapsamlı araştırma sonucunda, dünyanın en etkili askeri güçleri belirlendi. Bu sıralama oluşturulurken yalnızca asker sayısı değil; teknolojik altyapı, savunma bütçesi, lojistik kapasite, hareket kabiliyeti ve coğrafi avantajlar gibi 60’tan fazla kriter dikkate alındı. Türkiye ise bu analiz sonucunda en güçlü 10 ordu arasına girmeyi başardı. İşte 2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü 145 ordusu ve Türkiye’nin bu listedeki yeri.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI
Dünyanın en güçlü 145 ordusu listesi 2025 yılı itibarıyla güncellendi. Her yeni yılın başında ABD merkezli Global Firepower adlı şirket tarafından yapılan araştırma sonrasında dünyadaki güç sıralaması, ülkelerin teknolojileri, askeri birim miktarları, mali durumlarına göre değişti ve Türkiye'nin 2025 yılındaki askeri güç endeksi belli dolu.
İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri;