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Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü orduları, 2025 yılı itibarıyla güncellendi . ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan kapsamlı araştırma sonucunda, dünyanın en etkili askeri güçleri belirlendi. Bu sıralama oluşturulurken yalnızca asker sayısı değil; teknolojik altyapı, savunma bütçesi, lojistik kapasite, hareket kabiliyeti ve coğrafi avantajlar gibi 60’tan fazla kriter dikkate alındı. Türkiye ise bu analiz sonucunda en güçlü 10 ordu arasına girmeyi başardı. İşte 2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü 145 ordusu ve Türkiye’nin bu listedeki yeri.

Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 1

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI

Dünyanın en güçlü 145 ordusu listesi 2025 yılı itibarıyla güncellendi. Her yeni yılın başında ABD merkezli Global Firepower adlı şirket tarafından yapılan araştırma sonrasında dünyadaki güç sıralaması, ülkelerin teknolojileri, askeri birim miktarları, mali durumlarına göre değişti ve Türkiye'nin 2025 yılındaki askeri güç endeksi belli dolu.

İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri;

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 2
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 3
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 4
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 5
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 6
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 7
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 8
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 9
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 10
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 11
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 12
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 13
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 14
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 15
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 16
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 17
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 18
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 19
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 20
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 21
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 22
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 23
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 24
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 25
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 26
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 27
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 28
Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 29

10- İTALYA

Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 30

9- TÜRKİYE

Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 31

8- JAPONYA

Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 32

7- FRANSA

Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 33

6- UNİDED KİNGDOM

Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 34

5- GÜNEY KORE

Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 35

4- HİNDİSTAN

Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 36

3- ÇİN

Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 37

2- RUSYA

Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 38

1- ABD

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