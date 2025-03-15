Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI

Dünyanın en güçlü 145 ordusu listesi 2025 yılı itibarıyla güncellendi. Her yeni yılın başında ABD merkezli Global Firepower adlı şirket tarafından yapılan araştırma sonrasında dünyadaki güç sıralaması, ülkelerin teknolojileri, askeri birim miktarları, mali durumlarına göre değişti ve Türkiye'nin 2025 yılındaki askeri güç endeksi belli dolu.



İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri;