Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak?
Dünyanın en güçlü orduları listesinin 2025 yılında nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Global Firepower isimli site tarafından, her yıl yapılan araştırma sonrasında, ülkelerin askeri bütçeleri, gelişmiş teknolojileri, nükleer kapasiteleri ve coğrafi stratejik konumlarına göre dünyanın en güçlü orduları listesi belirleniyor. 2025 yılında ise yükselişe geçen askeri güçler ve askeri yatırımlara göre dünyanın en güçlü orduları listesi yeniden güncellenecek. Türkiye'nin ise 2025 yılındaki askeri güç endeksine göre sıralamada konumunun ne olacağı araştırılıyor. Peki, 2025 yılı dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye kaçıncı sırada olacak?
2025 yılında belirlenecek olan dünyanın en güçlü orduları, Global Firepower tarafından hesaplanacak olan güç endeksi ve şirketin yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkan listeye göre şekillenecek. Liste belirlenirken, ülkelerin teknolojileri, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla bireysel faktörden yararlanılıyor. Türkiye ise 2024 yılında yaptığı yatırımların sonucunda 3 sıra yükselmişti. Türkiye'nin 2025 yılı askeri güç sıralamasında hangi konumda olacağı merak ediliyor.