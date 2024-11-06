Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak?

2025 yılında belirlenecek olan dünyanın en güçlü orduları, Global Firepower tarafından hesaplanacak olan güç endeksi ve şirketin yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkan listeye göre şekillenecek. Liste belirlenirken, ülkelerin teknolojileri, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla bireysel faktörden yararlanılıyor. Türkiye ise 2024 yılında yaptığı yatırımların sonucunda 3 sıra yükselmişti. Türkiye'nin 2025 yılı askeri güç sıralamasında hangi konumda olacağı merak ediliyor.