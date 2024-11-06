Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak?

Dünyanın en güçlü orduları listesinin 2025 yılında nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Global Firepower isimli site tarafından, her yıl yapılan araştırma sonrasında, ülkelerin askeri bütçeleri, gelişmiş teknolojileri, nükleer kapasiteleri ve coğrafi stratejik konumlarına göre dünyanın en güçlü orduları listesi belirleniyor. 2025 yılında ise yükselişe geçen askeri güçler ve askeri yatırımlara göre dünyanın en güçlü orduları listesi yeniden güncellenecek. Türkiye'nin ise 2025 yılındaki askeri güç endeksine göre sıralamada konumunun ne olacağı araştırılıyor. Peki, 2025 yılı dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye kaçıncı sırada olacak?

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 1

2025 yılında belirlenecek olan dünyanın en güçlü orduları, Global Firepower tarafından hesaplanacak olan güç endeksi ve şirketin yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkan listeye göre şekillenecek. Liste belirlenirken, ülkelerin teknolojileri, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla bireysel faktörden yararlanılıyor. Türkiye ise 2024 yılında yaptığı yatırımların sonucunda 3 sıra yükselmişti. Türkiye'nin 2025 yılı askeri güç sıralamasında hangi konumda olacağı merak ediliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 2

ASKERİ GÜÇTE İLK 3 SIRA DEĞİŞMEYEBİLİR

2025 yılında dünyanın en güçlü orduları arasında, ABD, Rusya ve Çin ilk üç sırayı paylaşmayı sürdürecek gibi görünüyor.

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 3

ABD, gelişmiş teknolojileri, küresel üsleri ve yüksek askeri bütçesiyle en üst sırada kalacak gibi görünüyor.

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 4

Çin hızla askeri güç kapasitesini artırarak ABD ile arasındaki farkı kapatmaya çalışıyor.

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 5

Rusya, güçlü kara kuvvetleri ve savunma altyapısıyla dikkat çekiyor, ancak Ukrayna savaşı gibi çatışmalar nedeniyle kaynakları zorlanmakta.

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 6

İLK 10'DA YER ALMASI BEKLENEN ÜLKELER

Hindistan ve Japonya gibi Asya ülkeleri de, bölgesel güvenlik endişeleriyle askeri harcamalarını artırarak ilk beşte yer almayı sürdürüyor.

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 7

Güney Kore, Fransa, Birleşik Krallık, Pakistan ve Türkiye de dünya genelinde önemli askeri kapasiteye sahip ülkeler arasında sayılıyor.

Bu ülkeler, güçlü orduları ve stratejik yerleşimleri sayesinde küresel sıralamada ilk 10'da kalmaya devam edecek.

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 8

ASKERİ BÜTÇELER VE TEKNOLOJİ SIRALAMADA ETKEN

Güçlü askeri bütçeler, gelişmiş teknoloji, nükleer kapasite ve coğrafi stratejik konum, bu ülkelerin dünya sıralamasında üst sıralarda kalmasını sağlıyor.

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 9

Global Firepower gibi analiz platformları, orduların genel kapasitesini ölçmek için bu unsurları hesaba katarak yıllık değerlendirmeler yapıyor.

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 10

TÜRKİYE 2025 YILINDA KAÇINCI SIRADA YER ALACAK?

2024 yılı itibarıyla Türkiye, dünyanın en güçlü orduları arasında 8. sırada yer alıyor. Ülke, savunma sektörüne yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor ve şu anda 700'den fazla askeri projeye sahip.

Türkiye'nin askeri kapasitesi, yerli üretimin yanı sıra ABD ve Rusya gibi ülkelerle yaptığı silah anlaşmalarıyla güçleniyor. NATO üyesi olan Türkiye, yaklaşık 355 bin aktif personeliyle NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip durumda.

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 11

Global Firepower Endeksi'nde Türkiye’nin PowerIndex puanı 0,1697 olarak belirlenmiş; burada daha düşük bir puan daha yüksek askeri gücü ifade ediyor.

Yapılan yatırımlar, askeri projeler ve askeri kapasiteye bağlı olarak Türkiye'nin 2025 yılında da ilk 10'da yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 12

YÜKSELİŞE GEÇEN ASKERİ GÜÇLER

2025 yılında ise müttefik, coğrafi konum, askeri kapasite, dış ilişkiler ve projelere bağlı olarak Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülke yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

İşte 2025 yılında yükselişte olacak olan 10 askeri güç sıralaması;

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 13

10- MYANMAR

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 14

9- İSVEÇ

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 15

8- POLONYA

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 16

7- İSPANYA

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 17

6- ALMANYA

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 18

5- İSRAİL

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 19

4- İRAN

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 20

3- TÜRKİYE

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 21

2- JAPONYA

Dünyanın en güçlü orduları 2025: Yükselişe geçen askeri güçler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? - 22

1- GÜNEY KORE

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