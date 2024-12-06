Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz

Dünyanın en güçlü özel timleri sıralaması ülkelere göre belli oldu. Modern savaş ve güvenlik operasyonlarının en kritik unsurlarından biri olan özel timler, ülkelere göre farklı özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sadece fiziksel değil, psikolojik dayanıklılık açısından da yoğun eğitimden geçen bu birlikler, yüksek riskli görevlerde ulusal güvenliğin temel direği olarak tanımlanıyor. ABD merkezli haber siteleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, dünyanın en güçlü özel timleri ise belli oldu. Peki, Bordo Bereliler kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 1

2024 yılı dünyanın en güçlü özel timleri sıralaması açıklandı. ABD kaynaklı 24/7 Wall St, SouthWestJournal ve Special Ops Magazine gibi haber kaynaklarının araştırmalarının ardından, analiz sonucunda Bordo Bereliler'in de sıralaması belli oldu. Peki, dünyanın en güçlü özel timleri araştırmasına göre Bordo Bereliler kaçıncı sırada?

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 2

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÖZEL TİMLERİ

Araştırmaya göre, bu özel birlikler terörle mücadele, rehine kurtarma, istihbarat toplama, özel operasyonlar gibi alanlarda üstün performans gösteriyor.

İşte dünyanın en güçlü 25 özel timi sıralaması şu şekilde;

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 3

25) SOG (İsveç)

Özellikler: Hassas operasyonlar ve keşif görevlerinde etkin.

Başarılar: NATO destekli görevler.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 4

24) FSK (Norveç)

Özellikler: Zorlu iklim koşullarında operasyon yürütür.

Başarılar: Barışı koruma görevleri.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 5

23) EKAM (Yunanistan)

Özellikler: Rehine kurtarma ve özel operasyonlarda uzman.

Başarılar: Avrupa’da etkin operasyonlar.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 6

22) GEO (İspanya)

Özellikler: Rehine kurtarma ve terörle mücadelede uzman.

Başarılar: ETA terör örgütüne karşı operasyonlar.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 7

21) Kopassus (Endonezya)

Özellikler: Zorlu arazi operasyonları ve terörle mücadele.

Başarılar: Bölgesel isyanların bastırılması.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 8

20) KCT (Korps Commandotroepen – Hollanda)

Özellikler: Barışı koruma operasyonlarında etkili.

Başarılar: NATO görevlerinde kritik roller.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 9

19) BOPE (Brezilya)

Özellikler: Kentsel savaş ve organize suçla mücadelede uzman.

Başarılar: Favela operasyonları ve bölgesel güvenliği sağlama.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 10

18) Unit 777 (Mısır)

Özellikler: Terörle mücadele ve rehine kurtarmada aktif bir birim.

Başarılar: Rehine kurtarma operasyonlarındaki başarısı.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 11

17) SAT (Special Assault Team – Japonya)

Özellikler: Rehine kurtarma ve terörle mücadelede uzman.

Başarılar: Tokyo’daki rehine krizlerini çözme.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 12

16) SSG (Special Services Group – Pakistan)

Özellikler: Terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlarda etkin.

Başarılar: Hindistan ile gerilim sırasında üstlendiği kritik görevler.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 13

15) NZSAS (Yeni Zelanda)

Özellikler: Özel operasyonlar ve rehine kurtarmada etkin.

Başarılar: Afganistan'daki etkili operasyonlar.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 14

14) 707. Özel Görev Gücü (Güney Kore)

Özellikler: Kore Yarımadası'ndaki tehditlere karşı yüksek hazırlıklı.

Başarılar: Kuzey Kore'ye karşı çeşitli gizli görevler.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 15

13) JW GROM (Polonya)

Özellikler: Hassas operasyonlarda üstün beceri.

Başarılar: Balkanlar ve Afganistan’daki başarıları.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 16

12) GIS (Gruppo di Intervento Speciale – İtalya)

Özellikler: Terörle mücadele ve rehine kurtarma.

Başarılar: Avrupa operasyonlarındaki etkinliği.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 17

11) Snow Leopard Commando Unit (Çin)

Özellikler: İç güvenlik ve terörle mücadelede uzman.

Başarılar: Olimpiyatlar sırasında üst düzey güvenlik operasyonları.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 18

10) SASR (Avustralya)

Özellikler: Uzun menzilli keşif ve özel operasyonlarda uzman.

Başarılar: Vietnam ve Afganistan operasyonları.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 19

9) NSG (Kara Kediler) – Hindistan

Özellikler: Büyük şehirlerde hızla müdahale kapasitesine sahip.

Başarılar: 2008 Mumbai saldırılarındaki kritik rol.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 20

8) GSG 9 (Almanya)

Özellikler: Alman Federal Polisi’nin rehine kurtarma ve terörle mücadelede uzman birimi.

Başarılar: 1977 Lufthansa rehine operasyonu.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 21

7) JTF2 (Kanada)

Özellikler: Gizli operasyonlarda etkin.

Başarılar: Afganistan ve Haiti operasyonları.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 22

6) GIGN (Fransa)

Özellikler: Rehine kurtarma ve terörle mücadelede uzman.

Başarılar: 1994 Air France rehine kurtarma operasyonu.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 23

5) Shayetet 13 (İsrail)

Özellikler: Denizaltı sabotajı ve rehine kurtarmada uzman.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 24

4) Bordo Bereliler (Türkiye)

Özellikler: Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı.
Başarılar: Suriye ve Irak’taki terörle mücadele operasyonları.

Bordo Bereliler, dünya çapında üst sıralarda yer alarak Türkiye’nin askeri gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Zorlu görevlerde gösterdikleri başarı ve disiplinli eğitimleri, onları yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en iyi özel kuvvetlerinden biri yapıyor.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 25

3) Spetsnaz (Rusya)

Özellikler: Gerilla savaşında uzman.

Başarılar: Çeçenistan ve Ukrayna operasyonları.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 26

2) SAS ve SBS (Birleşik Krallık)

Özellikler: Rehine kurtarma ve deniz operasyonlarında lider.

Başarılar: 1980 İran Büyükelçiliği operasyonu.

Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz - 27

1) Navy SEALS ve Delta Force (ABD)

Özellikler: Kara, deniz ve hava operasyonlarında uzmanlaşmış dünyanın en donanımlı birlikleri.

Başarılar: Bin Ladin’in ele geçirilmesi gibi ikonik operasyonlar.

DAHA FAZLA GÖSTER