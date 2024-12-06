Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz

4) Bordo Bereliler (Türkiye)

Özellikler: Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı.

Başarılar: Suriye ve Irak’taki terörle mücadele operasyonları.



Bordo Bereliler, dünya çapında üst sıralarda yer alarak Türkiye’nin askeri gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Zorlu görevlerde gösterdikleri başarı ve disiplinli eğitimleri, onları yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en iyi özel kuvvetlerinden biri yapıyor.