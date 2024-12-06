Dünyanın en güçlü özel timleri 2024: Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Kimse onların yaptıklarını yapamaz
Dünyanın en güçlü özel timleri sıralaması ülkelere göre belli oldu. Modern savaş ve güvenlik operasyonlarının en kritik unsurlarından biri olan özel timler, ülkelere göre farklı özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sadece fiziksel değil, psikolojik dayanıklılık açısından da yoğun eğitimden geçen bu birlikler, yüksek riskli görevlerde ulusal güvenliğin temel direği olarak tanımlanıyor. ABD merkezli haber siteleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, dünyanın en güçlü özel timleri ise belli oldu. Peki, Bordo Bereliler kaçıncı sırada?
2024 yılı dünyanın en güçlü özel timleri sıralaması açıklandı. ABD kaynaklı 24/7 Wall St, SouthWestJournal ve Special Ops Magazine gibi haber kaynaklarının araştırmalarının ardından, analiz sonucunda Bordo Bereliler'in de sıralaması belli oldu. Peki, dünyanın en güçlü özel timleri araştırmasına göre Bordo Bereliler kaçıncı sırada?