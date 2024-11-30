Dünyanın en güçlü pasaportları 2024: Türkiye kaçıncı sırada? Sıralamada yükseldi

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması 2024 belli oldu. Henley Pasaport Endeksi'ne göre 2024 yılında en çok ülkeye vizesiz seyahat edebilen ülkeler açıklandı. Türkiye ise sıralamada bu yıl önemli bir yükseliş kaydetti. İşte dünyanın en güçlü 10 pasaportu.

Dünyanın en güçlü pasaportları 2024: Türkiye kaçıncı sırada? Sıralamada yükseldi - 1

2024 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü pasaportları, vizesiz veya varışta vize ile seyahat edilebilen ülke sayısına göre belirlendi. Henley Pasaport Endeksi'ne göre, ilk 10 sıradaki pasaportlar, en az 185 ülkeye seyahat erişimi sağlayabiliyor. İşte dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en güçlü pasaportları 2024: Türkiye kaçıncı sırada? Sıralamada yükseldi - 2

10- İzlanda: 185 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportları 2024: Türkiye kaçıncı sırada? Sıralamada yükseldi - 3

9- Letonya, Slovakya, Slovenya: 186 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportları 2024: Türkiye kaçıncı sırada? Sıralamada yükseldi - 4

8- Estonya, Litvanya: 187 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportları 2024: Türkiye kaçıncı sırada? Sıralamada yükseldi - 5

7- Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Macaristan: 188 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportları 2024: Türkiye kaçıncı sırada? Sıralamada yükseldi - 6

6- Avustralya, Çekya, Yeni Zelanda, Polonya: 189 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportları 2024: Türkiye kaçıncı sırada? Sıralamada yükseldi - 7

5- Yunanistan, Malta, İsviçre: 190 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportları 2024: Türkiye kaçıncı sırada? Sıralamada yükseldi - 8

4- Birleşik Krallık, Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz: 191 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportları 2024: Türkiye kaçıncı sırada? Sıralamada yükseldi - 9

3- Avusturya, Danimarka, İrlanda, Hollanda: 192 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportları 2024: Türkiye kaçıncı sırada? Sıralamada yükseldi - 10

2- Finlandiya, Güney Kore, İsveç: 193 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportları 2024: Türkiye kaçıncı sırada? Sıralamada yükseldi - 11

1- Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur, İspanya: 194 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportları 2024: Türkiye kaçıncı sırada? Sıralamada yükseldi - 12

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye pasaportu, 116 ülkeye vizesiz erişim imkanıyla 45. sırada yer alıyor ve bu yıl önemli bir yükseliş kaydetti​.

DAHA FAZLA GÖSTER