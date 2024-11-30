Dünyanın en güçlü pasaportları 2024: Türkiye kaçıncı sırada? Sıralamada yükseldi

2024 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü pasaportları, vizesiz veya varışta vize ile seyahat edilebilen ülke sayısına göre belirlendi. Henley Pasaport Endeksi'ne göre, ilk 10 sıradaki pasaportlar, en az 185 ülkeye seyahat erişimi sağlayabiliyor. İşte dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması.