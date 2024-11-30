Dünyanın en güçlü pasaportları 2024: Türkiye kaçıncı sırada? Sıralamada yükseldi
Dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması 2024 belli oldu. Henley Pasaport Endeksi'ne göre 2024 yılında en çok ülkeye vizesiz seyahat edebilen ülkeler açıklandı. Türkiye ise sıralamada bu yıl önemli bir yükseliş kaydetti. İşte dünyanın en güçlü 10 pasaportu.
2024 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü pasaportları, vizesiz veya varışta vize ile seyahat edilebilen ülke sayısına göre belirlendi. Henley Pasaport Endeksi'ne göre, ilk 10 sıradaki pasaportlar, en az 185 ülkeye seyahat erişimi sağlayabiliyor. İşte dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması.