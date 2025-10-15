Dünyanın en güçlü pasaportları: Liste değişti, artık ilk 10'da değiller
Henley Pasaport Endeksi, 20 yıllık tarihinde ilk kez ABD pasaportunu dünyanın en güçlü 10 pasaportu listesinin dışında bıraktı.
Asya ülkeleri sıralamanın zirvesine yerleşti. Singapur 193 ülkeye vizesiz erişim ile ilk sırada. Onu 190 ülke ile Güney Kore ve 189 ülke ile Japonya takip ediyor.
ABD ise, Malezya ile birlikte 180 ülkeye vizesiz erişimle listenin 12. sırasında yer aldı.