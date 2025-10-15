Dünyanın en güçlü pasaportları: Liste değişti, artık ilk 10'da değiller

ÇİN'İN HIZLI YÜKSELİŞİ

Bir zamanlar zirvede yer alan İngiltere pasaportu da düşüşte. 2015’te birinci olan İngiltere, Temmuz’dan bu yana iki sıra kaybederek 8. sıraya geriledi.

Aynı dönemde Çin büyük bir yükseliş gösterdi. 2015’te 94. sıradayken, 2025’te 64. sıraya çıktı ve bu süreçte 37 yeni ülkeye vizesiz erişim kazandı.

Rapor, Çin’in Rusya, Körfez ülkeleri, Güney Amerika ve Avrupa ile yaptığı yeni vize anlaşmalarını, Pekin’in “artırılmış açıklık” stratejisinin bir parçası olarak gösteriyor.

Bir diğer başarı hikayesi ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE). Son on yılda 34 sıra yükselerek 42. sıradan 8. sıraya çıktı.