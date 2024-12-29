Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada?

Savaş uçakları, teknolojinin sınırlarını zorlayarak ülkelerin hava üstünlüğünü sağlamada kilit bir rol oynuyor. Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçaklarına sahip olmak ise bir ülkenin savunmasını ve askeri gücünü artırmak için olası bir savaş durumunda büyük avantajlar sağlıyor. Yapılan listede ise ülkelerin askeri teknolojileri ve hava savunma sistemlerine ayırdıkları bütçeler, uçakların güç endeksinde büyük rol oynuyor.



İşte dünyanın en pahalı ve en güçlü 20 savaş uçağı.