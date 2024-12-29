Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları belli oldu. Modern savaş uçakları, yalnızca birer mühendislik harikası değil, aynı zamanda ülkelerin savunma gücünün en önemli göstergelerinden biridir. Bu uçaklar teknolojinin de gelişmesiyle birlikte ülkelerin hava savunmalarında oldukça etkin bir rol oynarken bazıları ise hava savunma sistemlerine bile takılmadan ilerleyebiliyor. Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları arasında Türkiye'den de 2 uçak listede yer alıyor. İşte dünyanın en pahalı ve en güçlü 20 savaş uçağı.

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 1

Savaş uçakları, teknolojinin sınırlarını zorlayarak ülkelerin hava üstünlüğünü sağlamada kilit bir rol oynuyor. Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçaklarına sahip olmak ise bir ülkenin savunmasını ve askeri gücünü artırmak için olası bir savaş durumunda büyük avantajlar sağlıyor. Yapılan listede ise ülkelerin askeri teknolojileri ve hava savunma sistemlerine ayırdıkları bütçeler, uçakların güç endeksinde büyük rol oynuyor.

İşte dünyanın en pahalı ve en güçlü 20 savaş uçağı.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 2

20. F-16 FİGHTİNG FALCON (ABD VE TÜRKİYE)

• Güç: Dünyanın en yaygın kullanılan savaş uçaklarından biri.

• Fiyat: 30-35 milyon dolar.

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 3

19. KAI KF-21 BORAMAE (GÜNEY KORE)

• Güç: 4.5 nesil savaş uçağı, düşük radar iziyle dikkat çeker.

• Fiyat: 65 milyon dolar.

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 4

18. LOCKHEED MARTİN C-130J SUPER HERCULES (ABD)

• Güç: Nakliye ve özel görev uçakları arasında öne çıkar.

• Fiyat: 65 milyon dolar.

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 5

17. MQ-9 REAPER (ABD)

• Güç: Silahlı insansız hava aracı, yüksek hassasiyetli saldırılar.

• Fiyat: 30 milyon dolar.

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 6

16. F/A-18 SUPER HORNET (ABD)

• Güç: Donanma uçak gemisi operasyonları için tasarlandı.

• Fiyat: 70 milyon dolar.

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 7

15. AV-8B HARRİER II (ABD)

• Güç: Dikey kalkış ve iniş yeteneğiyle dikkat çeker.

• Fiyat: 50 milyon dolar.

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 8

14. TUPOLEV TU-160 BLACKJACK (RUSYA)

• Güç: Dünyanın en büyük süpersonik stratejik bombardıman uçağı.

• Fiyat: 250 milyon dolar.

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 9

13. BOEİNG E/A-18G GROWLER (ABD)

• Güç: Elektronik harp görevlerinde uzman.

• Fiyat: 85 milyon dolar.

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 10

12. JAS 39 GRİPEN (İSVEÇ)

• Güç: Hafif çok amaçlı savaş uçağı, maliyet-etkin ve çevik tasarım.

• Fiyat: 85 milyon dolar.

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 11

11. MİG-35 (RUSYA)

• Güç: Modernize edilmiş radar sistemi, yüksek manevra kabiliyeti.

• Fiyat: 45 milyon dolar.

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 12

10. SU-35 FLANKER-E (RUSYA)

• Güç: 4. nesil savaş uçağı, süper manevra kabiliyeti ve güçlü radar.

• Fiyat: 85 milyon dolar.

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 13

9. TUSAŞ TFX (TÜRKİYE)

• Güç: Türkiye’nin milli muharip uçağı, gelişmiş radar ve aviyonik sistemler.

• Fiyat: 100 milyon dolar (tahmini).

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 14

8. DASSAULT RAFALE (FRANSA)

• Güç: Hem hava üstünlüğü hem de kara saldırılarında etkili.

• Fiyat: 115 milyon dolar.

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 15

7. EUROFİGHTER TYPHOON (AVRUPA)

• Güç: NATO ülkelerinde kullanılan çok amaçlı savaş uçağı.

• Fiyat: 120 milyon dolar.

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 16

6. KAAN (TÜRKİYE)

• Güç: Türkiye’nin geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı. Düşük radar izi, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş sensörler.

• Fiyat: Henüz açıklanmadı ancak yaklaşık 100 milyon dolar civarında olması bekleniyor.

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 17

5. CHENGDU J-20 (ÇİN)

• Güç: Radara yakalanmayan 5. nesil savaş uçağı, uzun menzil.

• Fiyat: 100 milyon dolar.

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 18

4. SUKHOİ SU-57 (RUSYA)

• Güç: 5. nesil savaş uçağı, yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü radar sistemi.

• Fiyat: 40-45 milyon dolar.

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 19

3. F-35 LİGHTNİNG II (ABD)

• Güç: Çok rollü 5. nesil savaş uçağı. Hem hava hem kara operasyonlarında etkili.

• Fiyat: 90-115 milyon dolar.

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 20

2. F-22 RAPTOR (ABD)

• Güç: Dünyanın ilk 5. nesil hava üstünlük uçağı. Süper seyir ve düşük radar izi.

• Fiyat: 150 milyon dolar.

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada? - 21

1. B-2 SPİRİT (ABD)

• Güç: Stratejik bombardıman uçağı, düşük radar izi ve yüksek menzil.

• Fiyat: 2 milyar dolar.

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