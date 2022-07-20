Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?)

İngiltere’nin başkenti Londra’da faaliyet gösteren ikamet danışmanlığı firması Henley Partners tarafından yayınlanan yeni rapora göre, üç Asya ülkesi vatandaşlarına, diğer tüm ülkelerden daha fazla küresel seyahat özgürlüğü sunuyor. Afgan vatandaşları ise bir kez daha listenin en altında yer alıyor ve vize gerektirmeden sadece 27 ülkeye erişebiliyorlar. Vize almadan 110 destinasyona erişim sağlayan Türkiye pasaportu ise listenin ortalarında yer alıyor.

İşte dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları...

Haberler - ntv.com.tr 20.07.2022 - 11:55 | Son Güncelleme : 20.07.2022 - 12:08

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 1

Henley&Partners "dünyanın en güçlü pasaportları listesini yayınladı. Listede , Singapur ve Güney Kore zirvede yer alırken, Kuzey Kore, Afganistan ve Suriye'nin sünyanın en zayıf pasaportlarına sahip olduğu görüldü. 

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 2

Diğer taraftan, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) son istatistiklerine göre, Asya-Pasifik bölgesinde hava yolculuğu için uluslararası yolcu talebi hala Covid-19 öncesi seviyelerin beşte birinden daha az bulunuyor.

Bununla birlikte, seyahat kısıtlamaları hafifledikçe, düşük dereceli pasaportların nüfuzunu geri kazanmaya başladığına dair umut verici işaretler var. Rapora göre, Hindistan pasaportu sahipleri artık pandemi öncesi sahip oldukları seyahat özgürlüğüne benzer bir seyahat özgürlüğüne sahipler ve 2020'deki yalnızca 23 varış noktasıyla karşılaştırıldığında dünya çapında 57 varış noktasına sınırsız erişimleri bulunuyor. 

Diğer taraftan, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rus pasaportu sahipleri dünyanın geri kalanından her zamankinden daha fazla kopmuş durumda bulunuyor. Rus pasaportu şu anda endekste 50. sırada yer alıyor.

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 3

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI

10. Litvanya, Polonya, Slovakya (182 destinasyon)

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 4

9. Macaristan, (183 destinasyon)

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 5

8. Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Malta (185 destinasyon)

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 6

7. Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, ABD (186 varış noktası)

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 7

6. Fransa, İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık (187 destinasyon)

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 8

5. Avusturya, Danimarka, Hollanda, İsveç (188 destinasyon)

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 9

4. Finlandiya, İtalya, Lüksemburg (189 destinasyon)

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 10

3. Almanya, İspanya (190 destinasyon)

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 11

2. Singapur, Güney Kore (192 destinasyon)

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 12

1. Japonya (193 destinasyon)

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 13

DÜNYANIN EN KÖTÜ PASAPORTLARI

105. Kuzey Kore (40 destinasyon)

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 14

106. Nepal, Filistin toprakları (38 destinasyon)

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 15

107. Somali (35 destinasyon)

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 16

108. Yemen (34 destinasyon)

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 17

109. Pakistan (32 destinasyon)

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 18

110. Suriye (30 destinasyon)

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 19

111. Irak (29 destinasyon)

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 20

112. Afganistan (27 destinasyon)

Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 21

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA

54. Türkiye (110 destinasyon)

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