Dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?)

Haberler - ntv.com.tr 20.07.2022 - 11:55 | Son Güncelleme : 20.07.2022 - 12:08
Henley&Partners "dünyanın en güçlü pasaportları listesini yayınladı. Listede Japonya, Singapur ve Güney Kore zirvede yer alırken, Kuzey Kore, Afganistan ve Suriye'nin sünyanın en zayıf pasaportlarına sahip olduğu görüldü.
Diğer taraftan, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) son istatistiklerine göre, Asya-Pasifik bölgesinde hava yolculuğu için uluslararası yolcu talebi hala Covid-19 öncesi seviyelerin beşte birinden daha az bulunuyor.
Bununla birlikte, seyahat kısıtlamaları hafifledikçe, düşük dereceli pasaportların nüfuzunu geri kazanmaya başladığına dair umut verici işaretler var. Rapora göre, Hindistan pasaportu sahipleri artık pandemi öncesi sahip oldukları seyahat özgürlüğüne benzer bir seyahat özgürlüğüne sahipler ve 2020'deki yalnızca 23 varış noktasıyla karşılaştırıldığında dünya çapında 57 varış noktasına sınırsız erişimleri bulunuyor.
Diğer taraftan, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rus pasaportu sahipleri dünyanın geri kalanından her zamankinden daha fazla kopmuş durumda bulunuyor. Rus pasaportu şu anda endekste 50. sırada yer alıyor.
10. Litvanya, Polonya, Slovakya (182 destinasyon)
9. Macaristan, (183 destinasyon)
8. Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Malta (185 destinasyon)
7. Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, ABD (186 varış noktası)
6. Fransa, İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık (187 destinasyon)
5. Avusturya, Danimarka, Hollanda, İsveç (188 destinasyon)
4. Finlandiya, İtalya, Lüksemburg (189 destinasyon)
3. Almanya, İspanya (190 destinasyon)
2. Singapur, Güney Kore (192 destinasyon)
1. Japonya (193 destinasyon)
105. Kuzey Kore (40 destinasyon)
106. Nepal, Filistin toprakları (38 destinasyon)
107. Somali (35 destinasyon)
108. Yemen (34 destinasyon)
109. Pakistan (32 destinasyon)
110. Suriye (30 destinasyon)
111. Irak (29 destinasyon)
112. Afganistan (27 destinasyon)
54. Türkiye (110 destinasyon)