Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var?

ntv.com.tr 24.08.2021 - 11:37
Dünyanın en önemli yayım organlarından The Economist, iki yılda bir yayımladığı dünyanın en güvenli şehirleri raporunu paylaştı.
İlk kez çevresel güvenlik ölçümlerini içeren Güvenli Şehirler Endeksi'nde Kopenhag, dünyanın en güvenli şehri seçildi.
Kentsel güvenliğin beş şartı (dijital, sağlık, altyapı, kişisel ve çevresel) üzerine yapılan araştırmada, Kopenhag 100 üzerinden 82,4 puan alarak listenin zirvesinde yer aldı.
Kanada’nın Toronto şehri 82,2 puanla Danimarka’nın başkentini takip ederken, listenin ilk beş sırasında Singapur, Sidney ve Tokyo’nun bulunduğu açıklandı.
Listede ABD’nin New York şehri 77,8 puanla 12’nci sırada, İngiltere’nin başkenti Londra 77,2 puanla 15’inci sırada, Fransa’nın başkenti Paris ise 74,3 puanla 23’üncü sırada yer aldı.
60 şehrin yer aldığı listede Türkiye’den de İstanbul yer alıyor. İstanbul, 62,9 puanla listenin 37’nci sırasında yer alıyor.
İşte dünyanın en güvenli şehirleri..