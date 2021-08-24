Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var?

Dünyanın en önemli yayım organlarından The Economist, iki yılda bir yayımladığı dünyanın en güvenli şehirleri raporunu paylaştı.

İlk kez çevresel güvenlik ölçümlerini içeren Güvenli Şehirler Endeksi'nde Kopenhag, dünyanın en güvenli şehri seçildi.