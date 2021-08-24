Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var?

The Economist dergisi, 2021 yılına dair hazırladığı raporunda dünyanın en güvenli şehirlerini açıkladı. Danimarka’nın başkenti Kopenhag dünyanın en güvenli şehri olurken, İstanbul 37’nci sırada yer aldı.

ntv.com.tr 24.08.2021 - 11:37

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var? - 1

Dünyanın en önemli yayım organlarından The Economist, iki yılda bir yayımladığı dünyanın en güvenli şehirleri raporunu paylaştı.

İlk kez çevresel güvenlik ölçümlerini içeren Güvenli Şehirler Endeksi'nde Kopenhag, dünyanın en güvenli şehri seçildi.

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var? - 2

Kentsel güvenliğin beş şartı (dijital, sağlık, altyapı, kişisel ve çevresel) üzerine yapılan araştırmada, Kopenhag 100 üzerinden 82,4 puan alarak listenin zirvesinde yer aldı.

Kanada’nın Toronto şehri 82,2 puanla Danimarka’nın başkentini takip ederken, listenin ilk beş sırasında Singapur, Sidney ve Tokyo’nun bulunduğu açıklandı.

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var? - 3

Listede ABD’nin New York şehri 77,8 puanla 12’nci sırada, İngiltere’nin başkenti Londra 77,2 puanla 15’inci sırada, Fransa’nın başkenti Paris ise 74,3 puanla 23’üncü sırada yer aldı.

60 şehrin yer aldığı listede Türkiye’den de İstanbul yer alıyor. İstanbul, 62,9 puanla listenin 37’nci sırasında yer alıyor.

İşte dünyanın en güvenli şehirleri..

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var? - 4

1- KOPENHAG

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var? - 5

2- TORONTO

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var? - 6

3- SİNGAPUR

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var? - 7

4- SİDNEY

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var? - 8

5- TOKYO 

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var? - 9

6- AMSTERDAM

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var? - 10

8- HONG KONG

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var? - 11

9- MELBOURNE

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var? - 12

11- BARCELONA

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var? - 13

12- NEW YORK

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var? - 14

15- LONDRA

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var? - 15

21- MADRİD

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var? - 16

29- ROMA

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var? - 17

37-İSTANBUL

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var? - 18

38- MOSKOVA

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye’den hangi şehir var? - 19

52- BAKÜ

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