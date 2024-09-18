Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri listesi, 2024 yılı itibarıyla güncellendi. İngiltere merkezli International SOS isimli site tarafından yapılan araştırma sonrasında, 2024 yılının en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri listesi belli oldu. Şirketin yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkan listede, ülkelerin jeopolitik riskleri, küresel güvenlik endişeleri gibi birçok faktörden yararlanılıyor. Türkiye'nin ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre sıralamadaki risk rengi belli oldu. İşte 2024 yılı dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri.

Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 1

2024 yılı dünyanın en güvenli ve en tehlikeli listesi güncellendi. İngiltere merkezli International SOS tarafından yapılan araştırma sonrasında dünyada seyahat ederken güvenliğinizi en çok sağlayan ve en çok riske atan ülkeler belli oldu. Türkiye'nin 2024 yılındaki seyahat güvenliği konumu belirlendi.

İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri;

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 2

DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ

Yapılan araştırma sonucuna göre dünyanın en güvenli ülkeleri belli oldu. İzlanda, düşük suç oranları ve istikrarlı politik ortamıyla seyahat edenler için güvenli olarak belirlendi.

İşte en güvenli ülkeler sıralaması;

Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 3

1- İZLANDA

Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 4

2- LÜKSEMBURG

Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 5

3- NORVEÇ

Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 6

4- İSVİÇRE

Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 7

5- DANİMARKA

Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 8

6- SLOVENYA

Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 9

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ÜLKELERİ

Ülkelerin risk haritaları, çalışanların seyahat ettiği veya çalıştığı ülkelerdeki daha geniş güvenlik durumu hakkında daha iyi bir anlayış sağlıyor.

Şirketlerin işgücünün karşılaşabileceği belirli riskleri azaltmak için özel çözümler üretebilmeleri için daha iyi bilgilendirilmesine yardımcı oluyor.

Listede bordo ve kırmızı renklerdeki ülkeler, uzun süredir devam eden iç savaşlar ve çatışmalar nedeniyle ciddi güvenlik riskleri taşıyor.

Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 10

Sıralama, terör tehdidi, insan hakları ihlalleri, zayıf altyapı ve sağlık hizmetlerinin acil durumlarda etkili müdahale imkanına göre belirleniyor.

Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 11

BORDO RENKLİ ÜLKELER

İşte bu faktörlerin bir araya gelmesiyle dünyanın en tehlikeli (bordo renkli) ülkeler listesinde sıralama şu şekilde;

1- GÜNEY SUDAN

2- AFGANİSTAN

3- SURİYE

4- LİBYA

5- SOMALİ

6- AFRİKA

7- YEMEN

8- IRAK

9- UKRAYNA

Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 12

KIRMIZI RENKLİ ÜLKELER

Kırmızı renkteki ülkeler de seyahat edenler için en tehlikeli ülkeler arasında yer alıyor.

O ülkeler şu şekilde;

Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 13

1- HONDURAS

2- HAİTİ

3- VENEZUELA

4- MALİ

5- NİJERYA

6- BURKİNA FASO

7- SUDAN

8- KONGO

9- ETİYOPYA

10- PAKİSTAN

11- MYANMAR

12- PAPUA YENİ GİNE

Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 14

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Listede Türkiye ise turuncu renkle gösterilerek orta güvenlikli ülkeler arasında yer alarak risksiz konumda bulunuyor.

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