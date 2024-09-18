Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri listesi, 2024 yılı itibarıyla güncellendi. İngiltere merkezli International SOS isimli site tarafından yapılan araştırma sonrasında, 2024 yılının en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri listesi belli oldu. Şirketin yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkan listede, ülkelerin jeopolitik riskleri, küresel güvenlik endişeleri gibi birçok faktörden yararlanılıyor. Türkiye'nin ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre sıralamadaki risk rengi belli oldu. İşte 2024 yılı dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri.
2024 yılı dünyanın en güvenli ve en tehlikeli listesi güncellendi. İngiltere merkezli International SOS tarafından yapılan araştırma sonrasında dünyada seyahat ederken güvenliğinizi en çok sağlayan ve en çok riske atan ülkeler belli oldu. Türkiye'nin 2024 yılındaki seyahat güvenliği konumu belirlendi.
İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri;