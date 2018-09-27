Dünyanın en güzel kütüphaneleri
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İtalyan sanatçı Massimo Listri dünyayı dolaşarak, yeryüzünün en köklü kütüphanelerini fotoğrafladı. G5 yaşındaki Listri, çektiği eserleri “Dünyanın En Güzel Kütüphaneleri”(The Most Beautiful Libraries) isimli kitabında yayımladı.
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Saint Gall, Gallen, İsviçre
İtalyan sanatçı Massimo Listri, yayımladığı son kitabı “Dünyanın En Güzel Kütüphaneleri”nde, yeryüzünün bilgi birikimini barındıran en köklü kütüphanelerini ziyaret ederek fotoğrafladı.
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Mafra Kütüphanesi, Mafra, Portekiz
Bugüne kadar 70’den fazla kitap yazan 65 yaşındaki Listri, çalışmasında yer alan kütüphaneleri seçerken onların bağımsız sanat eseri olup olmadıklarını, tarihi değerini, mimari yapısını ve bulundurdukları kitapların nadirliğini göz önünde bulundurduğunu belirtti.
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Fermo Ktüphanesi, Fermo, İtalyaİşte dünyanın en güzel kütüphaneleri...
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4
Trinity Üniversitesi Kütüphanesi, Dublin, İrlanda
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5
Metten Abbey Kütüphanesi, Metten, Almanya
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6
Sainte-Geneviève Kütüphanesi, Paris, Fransa
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7
Portekiz Kraliyet Okuma Odası, Rio De Janeiro, Brezilya
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Riccardian Kütüphanesi, Firenze, İtalya
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Wiblingen Abbey Kütüphanesi, Wiblingen, Almanya
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Seitenstetten Abbey Kütüphanesi, Seitenstetten, Avusturya
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San Francisco Manastırı Kütüphanesi, Peru, Güney Amerika
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St Mark's Ulusal Kütüphanesi, Venedik, İtalya
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Wiblingen Abbey Kütüphanesi, Wiblingen, Almanya
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Marucelliana Kütüphanesi, Floransa, İtalya
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Strahov Monastery, Prag, Çekya
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Düşes Anna Amalia Kütüphanesi, Weimar, Almanya
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Saint Emmeram's Abbey Kütüphanesi, Regensburg, Almanya
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Escorial Kütüphanesi, Madrid, İspanya
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Admont Abbey Kütüphanesi, Admont, Avusturya
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Melk Abbey Kütüphanesi, Melk, Avusturya
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Ottobeuren Abbey, Ottobeuren, Almanya
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Oratoriana Girolami Devlet Kütüphanesi Napoli, İtalya
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Braidense Ulusal Kütüphanesi, Milan, İtalya
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"General Archive Of The Indies", Seville, İspanya
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Dük D'aumale Kütüphanesi, Sicilya, İtalya
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Codrington Kütüphanesi, Oxford, Birleşik Krallık
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Palermo Hlk Kütüphanesi, Palermo, İtalya
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Palatina Kütüphanesi, Parma, İtalya
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Joanina Kütüphanesi, Coimbra, Portekiz
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Angelica Kütüphanesi, Roma, İtalya