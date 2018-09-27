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Dünyanın en güzel kütüphaneleri

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İtalyan sanatçı Massimo Listri dünyayı dolaşarak, yeryüzünün en köklü kütüphanelerini fotoğrafladı. G5 yaşındaki Listri, çektiği eserleri “Dünyanın En Güzel Kütüphaneleri”(The Most Beautiful Libraries) isimli kitabında yayımladı.

  • 1

    Saint Gall, Gallen, İsviçre

    Saint Gall, Gallen, İsviçre

    İtalyan sanatçı Massimo Listri, yayımladığı son kitabı “Dünyanın En Güzel Kütüphaneleri”nde, yeryüzünün bilgi birikimini barındıran en köklü kütüphanelerini ziyaret ederek fotoğrafladı.

  • 2

    Mafra Kütüphanesi, Mafra, Portekiz

    Mafra Kütüphanesi, Mafra, Portekiz

    Bugüne kadar 70’den fazla kitap yazan 65 yaşındaki Listri, çalışmasında yer alan kütüphaneleri seçerken onların bağımsız sanat eseri olup olmadıklarını, tarihi değerini, mimari yapısını ve bulundurdukları kitapların nadirliğini göz önünde bulundurduğunu belirtti.

  • 3

    Fermo Ktüphanesi, Fermo, İtalya

    Fermo Ktüphanesi, Fermo, İtalya
    İşte dünyanın en güzel kütüphaneleri...
  • 4

    Trinity Üniversitesi Kütüphanesi, Dublin, İrlanda

    Trinity Üniversitesi Kütüphanesi, Dublin, İrlanda
  • 5

    Metten Abbey Kütüphanesi, Metten, Almanya

    Metten Abbey Kütüphanesi, Metten, Almanya
  • 6

    Sainte-Geneviève Kütüphanesi, Paris, Fransa

    Sainte-Geneviève Kütüphanesi, Paris, Fransa
  • 7

    Portekiz Kraliyet Okuma Odası, Rio De Janeiro, Brezilya

    Portekiz Kraliyet Okuma Odası, Rio De Janeiro, Brezilya
  • 8

    Riccardian Kütüphanesi, Firenze, İtalya

    Riccardian Kütüphanesi, Firenze, İtalya
  • 9

    Wiblingen Abbey Kütüphanesi, Wiblingen, Almanya

    Wiblingen Abbey Kütüphanesi, Wiblingen, Almanya
  • 10

    Seitenstetten Abbey Kütüphanesi, Seitenstetten, Avusturya

    Seitenstetten Abbey Kütüphanesi, Seitenstetten, Avusturya
  • 11

    San Francisco Manastırı Kütüphanesi, Peru, Güney Amerika

    San Francisco Manastırı Kütüphanesi, Peru, Güney Amerika
  • 12

    St Mark's Ulusal Kütüphanesi, Venedik, İtalya

    St Mark's Ulusal Kütüphanesi, Venedik, İtalya
  • 13

    Wiblingen Abbey Kütüphanesi, Wiblingen, Almanya

    Wiblingen Abbey Kütüphanesi, Wiblingen, Almanya
  • 14

    Marucelliana Kütüphanesi, Floransa, İtalya

    Marucelliana Kütüphanesi, Floransa, İtalya
  • 15

    Strahov Monastery, Prag, Çekya

    Strahov Monastery, Prag, Çekya
  • 16

    Düşes Anna Amalia Kütüphanesi, Weimar, Almanya

    Düşes Anna Amalia Kütüphanesi, Weimar, Almanya
  • 17

    Saint Emmeram's Abbey Kütüphanesi, Regensburg, Almanya

    Saint Emmeram's Abbey Kütüphanesi, Regensburg, Almanya
  • 18

    Escorial Kütüphanesi, Madrid, İspanya

    Escorial Kütüphanesi, Madrid, İspanya
  • 19

    Admont Abbey Kütüphanesi, Admont, Avusturya

    Admont Abbey Kütüphanesi, Admont, Avusturya
  • 20

    Melk Abbey Kütüphanesi, Melk, Avusturya

    Melk Abbey Kütüphanesi, Melk, Avusturya
  • 21

    Ottobeuren Abbey, Ottobeuren, Almanya

    Ottobeuren Abbey, Ottobeuren, Almanya
  • 22

    Oratoriana Girolami Devlet Kütüphanesi Napoli, İtalya

    Oratoriana Girolami Devlet Kütüphanesi Napoli, İtalya
  • 23

    Braidense Ulusal Kütüphanesi, Milan, İtalya

    Braidense Ulusal Kütüphanesi, Milan, İtalya
  • 24

    "General Archive Of The Indies", Seville, İspanya

    "General Archive Of The Indies", Seville, İspanya
  • 25

    Dük D'aumale Kütüphanesi, Sicilya, İtalya

    Dük D'aumale Kütüphanesi, Sicilya, İtalya
  • 26

    Codrington Kütüphanesi, Oxford, Birleşik Krallık

    Codrington Kütüphanesi, Oxford, Birleşik Krallık
  • 27

    Palermo Hlk Kütüphanesi, Palermo, İtalya

    Palermo Hlk Kütüphanesi, Palermo, İtalya
  • 28

    Palatina Kütüphanesi, Parma, İtalya

    Palatina Kütüphanesi, Parma, İtalya
  • 29

    Joanina Kütüphanesi, Coimbra, Portekiz

    Joanina Kütüphanesi, Coimbra, Portekiz
  • 30

    Angelica Kütüphanesi, Roma, İtalya

    Angelica Kütüphanesi, Roma, İtalya
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