Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede

1900’lü yılların başında en çok kullanılan ulaşım aracı olan ve son yıllarda her geçen gün popülaritesini artıran tren yolculuklarına ve şehirlere giriş yapılan tren istasyonlarına ilgi her geçen gün artıyor. Londra merkezli seyahat haber sitesi Love Exploring buradan hareketle dünyanın en güzel tren istasyonlarını listelerken, 35 istasyonun yer aldığı listede Sirkeci ve Haydarpaşa tren istasyonları da yer aldı.

Haberler - ntv.com.tr 22.10.2021 - 12:51

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 1

1900’lü yılların başlarında ulaşım için en iyi seçenek olarak görülen tren yolculukları ve o dönemde inşa edilen mimari tasarımlarıyla dönemin cazibe merkezleri olan tren istasyonları yeniden popüler olmaya başladı.

Son yıllarda her geçen gün kısalan yolculuk süreleri, artan konfor seviyesi ve yol boyunca sunduğu eşsiz manzaralar nedeniyle ilginin her geçen gün arttığı tren yolculuklarının başlangıç noktaları olan istasyonlar, yapıldıkları dönemin önemli mimari dizaynlarını yolculara ve şehir halkına sunmaya devam ediyor.

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 2

Türkiye’de yakın bir zamana kadar Avrupa yakasından yurtdışına açılan kapı olarak görülen Sirkeci ve Anadolu’da yaşayanların İstanbul’a gelmek için kullandıkları Haydarpaşa tren istasyonları, hala mimarileriyle İstanbul’un, hatta ülkenin önemli binaları arasında yer alıyor.

Dünyada birçok yolcunun şehirlere ilk giriş noktaları olan tren istasyonları, hala o şehirlerin en önemli binaları arasında yer alırken, Londra merkezli seyahat haber sitesi Love Exploring, dünyanın en güzel tren istasyonlarını listeledi.

İşte içlerinde Sirkeci ve Haydarpaşa tren istasyonlarının da bulunduğu dünyanın en güzel 35 tren istasyonu:

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 3

CHHATRAPATİ SHİVAJİ TERMİNALİ, MUMBAİ, HİNDİSTAN

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 4

 GRAND CENTRAL TERMİNALİ, NEW YORK, ABD

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 5

 LİÈGE-GUİLLEMİNS, LİÈGE, BELÇİKA

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 6

 DUNEDİN İSTASYONU, DUNEDİN, YENİ ZELANDA

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 7

ANTWERP MERKEZ İSTASYON, BELÇİKA

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 8

MİLANO MERKEZ İSTASYONU, İTALYA

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 9

İSTANBUL SİRKECİ TERMİNALİ, TÜRKİYE

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 10

MAPUTO, MOZAMBİK

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 11

MADRİD ATOCHA, İSPANYA

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 12

HELSİNKİ MERKEZ İSTASYONU, FİNLANDİYA

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 13

AMSTERDAM MERKEZ İSTASYONU, HOLLANDA

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 14

KUALA LUMPUR TREN İSTASYONU, MALEZYA

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 15

SAO BENTO TREN İSTASYONU, PORTO, PORTEKİZ

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 16

LYON TREN GARI, PARİS, FRANSA

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 17

KANAZAWA İSTASYONU, JAPONYA

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 18

KAZANSKY DEMİRYOLU TERMİNALİ, MOSKOVA, RUSYA

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 19

FLİNDERS STREET İSTASYONU, MELBOURNE, AVUSTRALYA

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 20

LUZ İSTASYONU, SAO PAULO, BREZİLYA

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 21

METZ TREN GARI, FRANSA

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 22

HUA HİN İSTASYONU, TAYLAND

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 23

ORİENTE İSTASYONU, LİZBON, PORTEKİZ

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 24

MARAKEŞ TREN GARI, FAS

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 25

UNİON İSTASYONU, LOS ANGELES, ABD

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 26

ROTTERDAM MERKEZ İSTASYON, HOLLANDA

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 27

TAİPEİ MERKEZ İSTASYONU, TAYVAN

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 28

UELZEN TREN İSTASYONU, ALMANYA

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 29

PENN İSTASYONU, PİTTSBURGH, ABD

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 30

ANAHEİM BÖLGESEL ULAŞIM MERKEZİ, ABD

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 31

DOĞU TREN İSTASYONU, BUDAPEŞTE, MACARİSTAN

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 32

MANAROLA İSTASYONU, CİNQUE TERRE, İTALYA

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 33

UNİON İSTASYONU, WASHİNGTON, ABD 

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 34

ST PANCRAS INTERNATİONAL, LONDRA, İNGİLTERE

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 35

UNİON İSTASYONU, CHİCAGO, ABD

Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede - 36

HAYDARPAŞA TERMİNALİ, İSTANBUL, TÜRKİYE

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