Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede

1900’lü yılların başlarında ulaşım için en iyi seçenek olarak görülen tren yolculukları ve o dönemde inşa edilen mimari tasarımlarıyla dönemin cazibe merkezleri olan tren istasyonları yeniden popüler olmaya başladı.

Son yıllarda her geçen gün kısalan yolculuk süreleri, artan konfor seviyesi ve yol boyunca sunduğu eşsiz manzaralar nedeniyle ilginin her geçen gün arttığı tren yolculuklarının başlangıç noktaları olan istasyonlar, yapıldıkları dönemin önemli mimari dizaynlarını yolculara ve şehir halkına sunmaya devam ediyor.