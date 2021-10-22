Dünyanın en güzel tren istasyonları: Türkiye’den iki istasyon listede
1900’lü yılların başında en çok kullanılan ulaşım aracı olan ve son yıllarda her geçen gün popülaritesini artıran tren yolculuklarına ve şehirlere giriş yapılan tren istasyonlarına ilgi her geçen gün artıyor. Londra merkezli seyahat haber sitesi Love Exploring buradan hareketle dünyanın en güzel tren istasyonlarını listelerken, 35 istasyonun yer aldığı listede Sirkeci ve Haydarpaşa tren istasyonları da yer aldı.
1900’lü yılların başlarında ulaşım için en iyi seçenek olarak görülen tren yolculukları ve o dönemde inşa edilen mimari tasarımlarıyla dönemin cazibe merkezleri olan tren istasyonları yeniden popüler olmaya başladı.
Son yıllarda her geçen gün kısalan yolculuk süreleri, artan konfor seviyesi ve yol boyunca sunduğu eşsiz manzaralar nedeniyle ilginin her geçen gün arttığı tren yolculuklarının başlangıç noktaları olan istasyonlar, yapıldıkları dönemin önemli mimari dizaynlarını yolculara ve şehir halkına sunmaya devam ediyor.
Türkiye’de yakın bir zamana kadar Avrupa yakasından yurtdışına açılan kapı olarak görülen Sirkeci ve Anadolu’da yaşayanların İstanbul’a gelmek için kullandıkları Haydarpaşa tren istasyonları, hala mimarileriyle İstanbul’un, hatta ülkenin önemli binaları arasında yer alıyor.
Dünyada birçok yolcunun şehirlere ilk giriş noktaları olan tren istasyonları, hala o şehirlerin en önemli binaları arasında yer alırken, Londra merkezli seyahat haber sitesi Love Exploring, dünyanın en güzel tren istasyonlarını listeledi.
İşte içlerinde Sirkeci ve Haydarpaşa tren istasyonlarının da bulunduğu dünyanın en güzel 35 tren istasyonu:
CHHATRAPATİ SHİVAJİ TERMİNALİ, MUMBAİ, HİNDİSTAN
GRAND CENTRAL TERMİNALİ, NEW YORK, ABD
LİÈGE-GUİLLEMİNS, LİÈGE, BELÇİKA
DUNEDİN İSTASYONU, DUNEDİN, YENİ ZELANDA
ANTWERP MERKEZ İSTASYON, BELÇİKA
MİLANO MERKEZ İSTASYONU, İTALYA
İSTANBUL SİRKECİ TERMİNALİ, TÜRKİYE
HELSİNKİ MERKEZ İSTASYONU, FİNLANDİYA
AMSTERDAM MERKEZ İSTASYONU, HOLLANDA
KUALA LUMPUR TREN İSTASYONU, MALEZYA
SAO BENTO TREN İSTASYONU, PORTO, PORTEKİZ
LYON TREN GARI, PARİS, FRANSA
KANAZAWA İSTASYONU, JAPONYA
KAZANSKY DEMİRYOLU TERMİNALİ, MOSKOVA, RUSYA
FLİNDERS STREET İSTASYONU, MELBOURNE, AVUSTRALYA
LUZ İSTASYONU, SAO PAULO, BREZİLYA
HUA HİN İSTASYONU, TAYLAND
ORİENTE İSTASYONU, LİZBON, PORTEKİZ
UNİON İSTASYONU, LOS ANGELES, ABD
ROTTERDAM MERKEZ İSTASYON, HOLLANDA
TAİPEİ MERKEZ İSTASYONU, TAYVAN
UELZEN TREN İSTASYONU, ALMANYA
PENN İSTASYONU, PİTTSBURGH, ABD
ANAHEİM BÖLGESEL ULAŞIM MERKEZİ, ABD
DOĞU TREN İSTASYONU, BUDAPEŞTE, MACARİSTAN
MANAROLA İSTASYONU, CİNQUE TERRE, İTALYA
UNİON İSTASYONU, WASHİNGTON, ABD
ST PANCRAS INTERNATİONAL, LONDRA, İNGİLTERE
UNİON İSTASYONU, CHİCAGO, ABD
HAYDARPAŞA TERMİNALİ, İSTANBUL, TÜRKİYE