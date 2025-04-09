Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler sıralaması belli oldu. Türkiye'de internet hızı yıllardır tartışma konusu olmaya devam ederken, dünya genelinde internet hızlarına ilişkin yeni bir rapor yayımlandı. Popüler hız testi platformu Speedtest tarafından paylaşılan veriler, Türkiye’nin dijital altyapı konusundaki konumunu ve diğer ülkelerle karşılaştırmasını yayımladı. Peki Türkiye, internet hızında dünya sıralamasında kaçıncı sırada?
Global internet hızı ölçüm platformu Speedtest by Ookla’nın 2025 verilerine göre, Türkiye'nin ortalama sabit genişbant internet hızındaki sıralaması belli oldu. Son yıllarda dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, hızlı ve kesintisiz internet bağlantısına olan ihtiyaç daha da arttı. Türkiye'de pek çok kullanıcı hâlâ düşük hız, yüksek ping ve kesintiler nedeniyle şikayetlerini dile getiriyor. Peki, dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeleri kimler? Türkiye kaçıncı sırada?