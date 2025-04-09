Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler sıralaması belli oldu. Türkiye'de internet hızı yıllardır tartışma konusu olmaya devam ederken, dünya genelinde internet hızlarına ilişkin yeni bir rapor yayımlandı. Popüler hız testi platformu Speedtest tarafından paylaşılan veriler, Türkiye’nin dijital altyapı konusundaki konumunu ve diğer ülkelerle karşılaştırmasını yayımladı. Peki Türkiye, internet hızında dünya sıralamasında kaçıncı sırada?

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 1

Global internet hızı ölçüm platformu Speedtest by Ookla’nın 2025 verilerine göre, Türkiye'nin ortalama sabit genişbant internet hızındaki sıralaması belli oldu. Son yıllarda dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, hızlı ve kesintisiz internet bağlantısına olan ihtiyaç daha da arttı. Türkiye'de pek çok kullanıcı hâlâ düşük hız, yüksek ping ve kesintiler nedeniyle şikayetlerini dile getiriyor. Peki, dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeleri kimler? Türkiye kaçıncı sırada?

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 2

DÜNYANIN EN HIZLI İNTERNETİNE SAHİP ÜLKELER

Türkiye, son yıllarda internet altyapısında önemli adımlar attı. Ancak rakip ülkelerle kıyaslandığında hâlâ istenilenin uzağında yer alıyor.

İşte dünyanın en hızlı internetine sahip 20 ülke ve Türkiye'nin global sıralamadaki yeri;

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 3

1- Singapur 345,33 Mps

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 4

2- Birleşik Arap Emirlikleri 313,55 Mps

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 5

3- Hong Kong (SAR) 312,48 Mps

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 6

4- İzlanda 295,55

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 7

5- Fransa 290,75

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 8

6- Amerika Birleşik Devletleri 279,93

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 9

7- Şili 279,53

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 10

8- Danimarka 254,75

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 11

9- İspanya 247,94

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 12

10- İsviçre 245,39

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 13

11- Çin 244,67

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 14

12- Tayland 238,41

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 15

13- Kanada 237,86

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 16

14- Romanya 237,61

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 17

15- Makao (SAR) 232,74

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 18

16- İsrail 229,65

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 19

17- Tayvan 226,37

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 20

18- Japonya 217,11

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 21

19- Macaristan 215,30

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 22

20- Portekiz 207,95

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler 2025 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 23

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Speedtest tarafından paylaşılan güncel küresel internet hızı raporu, hem mobil hem de sabit geniş bant internet hızlarını kapsıyor. Verilere göre:

Geniş bant internet hızında Türkiye, ortalama 50,71 Mbps ile 101. sırada yer alıyor.

Mobil internet kategorisinde ise ortalama 66,39 Mbps hızla 60. sıraya yerleşmiş durumda.

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