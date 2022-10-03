Dünyanın en 'iğrenç' yemekleri bu müzede

2018 yılında ABD'de açılan ve İğrenç Yemekler Müzesi olarak adlandırılan müzeyi gezmek için gidenler hayatlarının en iğrenç deneyimlerini yaşıyor. Ziyaretçiler, dünyanın farklı bölgelerinde yapılan ve görmeye tahammül dahi edemeyeceğiniz yemekleri inceliyor ve isterse tadabiliyor. Müze yetkilileri, tiksinmekle başlayan tepkilerin kusmaya kadar gittiğini belirtiyor.
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