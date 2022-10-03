Dünyanın en 'iğrenç' yemekleri bu müzede

2018 yılında ABD'de açılan ve İğrenç Yemekler Müzesi olarak adlandırılan müzeyi gezmek için gidenler hayatlarının en iğrenç deneyimlerini yaşıyor. Ziyaretçiler, dünyanın farklı bölgelerinde yapılan ve görmeye tahammül dahi edemeyeceğiniz yemekleri inceliyor ve isterse tadabiliyor. Müze yetkilileri, tiksinmekle başlayan tepkilerin kusmaya kadar gittiğini belirtiyor.

Dünyanın en 'iğrenç' yemekleri bu müzede - 1

DÜNYANIN EN İĞRENÇ YEMEKLERİ

İğrenç Yemekler Müzesi olarak adlandırılan bu müzede, dünyanın farklı coğrafyalarında tüketilen, bakmaya dahi tahammül edemeyeceğiniz yemekler yer alıyor.

İşte sizler için hazırladığımız dünyanın en iğrenç yemekleri listesi;

Dünyanın en 'iğrenç' yemekleri bu müzede - 2

MEYVE YARASASI ÇORBASI - GUAM

Dünyanın en 'iğrenç' yemekleri bu müzede - 3

KOYUN GÖZÜ SUYU - MOĞOLİSTAN

Dünyanın en 'iğrenç' yemekleri bu müzede - 4

KALE PACHE - İRAN

Dünyanın en 'iğrenç' yemekleri bu müzede - 5

BOĞA PENİSİ - ÇİN

Dünyanın en 'iğrenç' yemekleri bu müzede - 6

CANLI LARVALI PEYNİR - SARDİNYA İTALYA

Dünyanın en 'iğrenç' yemekleri bu müzede - 7

BALIK SPERMİ ÇUVALLARI - JAPONYA

Dünyanın en 'iğrenç' yemekleri bu müzede - 8

BEBEK FARE ŞARABI - ÇİN

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