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Dünyanın en ince gökdeleni kapılarını açıyor

ABD’nin New York şehrinde dünyanın en ince gökdeleni Steinway Tower kapılarını açıyor. Uzunluğunun genişliğine oranı 24’e 1 olan gökdelen 84 katlı olarak inşa edilirken, kuledeki dairelerin fiyatları 7,75 ila 66 milyon dolar arasında değişiyor.

Haberler - ntv.com.tr 07.04.2022 - 10:21

Dünyanın en ince gökdeleni kapılarını açıyor - 1

ABD’nin şehrinde dünyanın en ince gökdeleni tamamlandı.

24’e 1 uzunluk genişlik oranına sahip gökdelen Manhattan’da açılırken, Steinway Tower adı verilen bina dünyanın en ince gökdeleni oldu.

Dünyanın en ince gökdeleni kapılarını açıyor - 2

435 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek binalarından biri olarak inşa edilen Steinway Tower, Ticaret Merkezi ve Central Park Tower’ın ardından New York’taki en yüksek üçüncü bina oldu.

Dünyanın en ince gökdeleni kapılarını açıyor - 3

Manhattan'ın merkezindeki gökdelen, 84 katlı olarak inşa edilirken, bitişiğindeki Steinway Hall binasıyla birlikte 60 daireyi içeriyor.

Kule, New York mimarlık firması SHoP Architects tarafından tasarlanırken, yaklaşık 9 yılda tamamlandı.

Dünyanın en ince gökdeleni kapılarını açıyor - 4

Dünyanın en ince gökdelenini inşa eden mimarlık şirketi müdürü Gregg Pasquarelli, binayı "olağanüstü oranlarda ve destansı bir ihtişam projesi" olarak nitelendirdi.

Kalem kuleler olarak da bilinen süper ince gökdelenler, 1970'lerde Hong Kong silüetinin göze çarpan özellikleri haline geldi.

Dünyanın en ince gökdeleni kapılarını açıyor - 5

O tarihten bu yana ABD’de de sıklıkla ince gökdelenler inşa edildi.

Mimarlık firması, "Manhattan gökdeleninin altın çağından" ve New York'un tarihinden ilham aldığını söyledi.

Dünyanın en ince gökdeleni kapılarını açıyor - 6

Kulenin cephesi, farklı ışıklarda ve farklı açılardan bakıldığında renk ve doku değiştiriyormuş gibi görünen bir malzeme olan pişmiş toprak blokları içeriyor.

Dünyanın en ince gökdeleni kapılarını açıyor - 7

Dünyanın en ince binası kapılarını yeni sakinlerine açmaya hazırlanırken, gökdelendeki dairelerin fiyatları o kadar da ince değil.

Steinway Tower’daki en ucuz daire 7,75 milyon dolara satılırken, çatı katındaki dubleks daireler ise 66 milyon dolara satışa sunuluyor.

Dünyanın en ince gökdeleni kapılarını açıyor - 8

DÜNYANIN EN İNCE GÖKDELENİNDEN DİĞER KARELER...

Dünyanın en ince gökdeleni kapılarını açıyor - 9
Dünyanın en ince gökdeleni kapılarını açıyor - 10
Dünyanın en ince gökdeleni kapılarını açıyor - 11
Dünyanın en ince gökdeleni kapılarını açıyor - 12
Dünyanın en ince gökdeleni kapılarını açıyor - 13

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