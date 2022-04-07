Dünyanın en ince gökdeleni kapılarını açıyor

Dünyanın en ince binası kapılarını yeni sakinlerine açmaya hazırlanırken, gökdelendeki dairelerin fiyatları o kadar da ince değil.

Steinway Tower’daki en ucuz daire 7,75 milyon dolara satılırken, çatı katındaki dubleks daireler ise 66 milyon dolara satışa sunuluyor.