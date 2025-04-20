Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesinde 2025 sıralaması belli oldu. Dünya genelinde askeri güç dendiğinde akla ilk gelen ülkeler genellikle Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya oluyor. Ancak son yayınlanan liste, bu algıyı tamamen altüst etti. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün (IISS) verilerine göre, dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeleri belli oldu ve ilk üçte bu dev güçlerden hiçbiri yer almadı. Zirvedeki ülke ise görenleri adeta şaşkına çevirdi. Peki, dünyanın en kalabalık ordusuna sahip ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 1

Kalabalık bir ordu, sadece sayıdan ibaret değil. Askeri personeli kalabalık olan ülkeler aynı zamanda savunma stratejilerinde insan gücüne büyük önem veriyor. Geniş askeri kadrolar, hem ulusal güvenliğin sağlanmasında hem de bölgesel krizlerde caydırıcılık açısından büyük rol oynuyor. Elbette teknolojik altyapı ve askeri donanım da bu denklemin önemli parçaları. İşte dünyanın en kalabalık ordularına sahip 30 ülke.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 2

DÜNYANIN EN KALABALIK ORDULARINA SAHİP ÜLKELER

Her biri gelişmiş savunma sanayisi ve yüksek bütçeli ordularıyla tanınan üç ülke (ABD, Çin, Rusya), asker sayısı bakımından ilk üçe giremedi. Özellikle Kuzey Kore ve Güney Kore gibi Asya ülkelerinin devasa insan gücüyle listenin zirvesine yerleşmesi dikkat çekti.

İşte en kalabalık orduları olan ülkeler listesi;

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 3

30) FILIPINLER – 357.950

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 4

29) SRI LANKA – 362.050

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 5

28) AZERBAYCAN – 383.200

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 6

27) FAS – 395.800

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 7

26) IRAK – 423.000

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 8

25) YUNANISTAN – 428.400

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 9

24) MALEZYA – 431.800 

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 10

23) BELARUS – 444.850

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 11

22) CEZAYIR – 467.200

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 12

21) KOLOMBIYA – 469.000

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 13

20) ETIYOPYA – 503.000

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 14

19) MEKSIKA – 505.400

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 15

18) İSRAIL – 642.500

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 16

17) TAYLAND – 699.550

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 17

16) TÜRKIYE – 894.700

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 18

15) UKRAYNA – 990.000

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 19

14) İRAN – 1 MILYON

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 20

13) ENDONEZYA – 1,09 MILYON

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 21

12) KÜBA – 1,2 MILYON

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 22

11) MISIR – 1,3 MILYON

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 23

10) PAKISTAN – 1,5 MILYON

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 24

9) TAYVAN – 1,8 MILYON

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 25

8) ABD – 2,1 MILYON

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 26

7) BREZILYA – 2,1 MILYON

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 27

6) ÇIN – 3,04 MILYON

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 28

5) RUSYA – 3,2 MILYON

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 29

4) HINDISTAN – 4,2 MILYON

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 30

3) VIETNAM – 5,4 MILYON

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 31

2) GÜNEY KORE – 6,6 MILYON

Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı - 32

1) KUZEY KORE – 7,5 MILYON 

DAHA FAZLA GÖSTER