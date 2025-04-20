Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı

Kalabalık bir ordu, sadece sayıdan ibaret değil. Askeri personeli kalabalık olan ülkeler aynı zamanda savunma stratejilerinde insan gücüne büyük önem veriyor. Geniş askeri kadrolar, hem ulusal güvenliğin sağlanmasında hem de bölgesel krizlerde caydırıcılık açısından büyük rol oynuyor. Elbette teknolojik altyapı ve askeri donanım da bu denklemin önemli parçaları. İşte dünyanın en kalabalık ordularına sahip 30 ülke.