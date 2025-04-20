Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İlk 3 şaşırttı
Dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeler listesinde 2025 sıralaması belli oldu. Dünya genelinde askeri güç dendiğinde akla ilk gelen ülkeler genellikle Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya oluyor. Ancak son yayınlanan liste, bu algıyı tamamen altüst etti. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün (IISS) verilerine göre, dünyanın en kalabalık ordularına sahip ülkeleri belli oldu ve ilk üçte bu dev güçlerden hiçbiri yer almadı. Zirvedeki ülke ise görenleri adeta şaşkına çevirdi. Peki, dünyanın en kalabalık ordusuna sahip ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?
Kalabalık bir ordu, sadece sayıdan ibaret değil. Askeri personeli kalabalık olan ülkeler aynı zamanda savunma stratejilerinde insan gücüne büyük önem veriyor. Geniş askeri kadrolar, hem ulusal güvenliğin sağlanmasında hem de bölgesel krizlerde caydırıcılık açısından büyük rol oynuyor. Elbette teknolojik altyapı ve askeri donanım da bu denklemin önemli parçaları. İşte dünyanın en kalabalık ordularına sahip 30 ülke.