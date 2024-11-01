Dünyanın en kirli şehri: Yeni Delhi, havai fişeklerin bedelini ödüyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, Diwali ışık festivalinde kullanılan havai fişekler nedeniyle dünyanın havası en kirli şehri oldu. Festival kapsamında kullanılan havai fişekler her yıl Hindistan’da hava kirliliği seviyesini kötüleştirirken, yerel hükümetler Diwali festivali sırasında ve kış aylarında havai fişek kullanımını yasaklama kararı almıştı.

Dünyanın en kirli şehri: Yeni Delhi, havai fişeklerin bedelini ödüyor - 1

IŞIK FESTİVALİNİN BEDELİ

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yasağa rağmen Diwali ışık festivalinde kullanılan havai fişekler hava kirliliğinin artmasına yol açtı.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en kirli şehri: Yeni Delhi, havai fişeklerin bedelini ödüyor - 2

DÜNYANIN EN KİRLİ HAVASI

Yeni Delhi, hava kalitesi indeksinin (AQI) 348 olarak ölçülmesiyle bugün dünyanın havası en kirli şehri oldu.

Dünyanın en kirli şehri: Yeni Delhi, havai fişeklerin bedelini ödüyor - 3

MASKE TAKIYORLAR

Hava kalitesinin düşmesiyle kentte sisli hava hakim olurken, başkentte yaşayanların bir kısmı maske takarak dışarı çıktı.

Dünyanın en kirli şehri: Yeni Delhi, havai fişeklerin bedelini ödüyor - 4

Hindistan'ın kuzeyindeki çiftliklerde atık yakılmasının da hava kalitesinin kötüleşmesini etkilediği belirtildi.

Dünyanın en kirli şehri: Yeni Delhi, havai fişeklerin bedelini ödüyor - 5

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.

Dünyanın en kirli şehri: Yeni Delhi, havai fişeklerin bedelini ödüyor - 6

YASAKLAR İHLAL EDİLİYOR

Festival kapsamında kullanılan havai fişekler her yıl Hindistan’da hava kirliliği seviyesini kötüleştirirken, yerel hükümetler Diwali festivali sırasında ve kış aylarında havai fişek kullanımını yasaklama kararı almıştı.

Dünyanın en kirli şehri: Yeni Delhi, havai fişeklerin bedelini ödüyor - 7

Yasağı ihlal edilmesine karşı hapis cezası bulunmasına rağmen çok sayıda Hindu havai fişek gösterisi yapmaya devam ediyor.

Dünyanın en kirli şehri: Yeni Delhi, havai fişeklerin bedelini ödüyor - 8
Dünyanın en kirli şehri: Yeni Delhi, havai fişeklerin bedelini ödüyor - 9
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