Dünyanın en kirli şehri: Yeni Delhi, havai fişeklerin bedelini ödüyor
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, Diwali ışık festivalinde kullanılan havai fişekler nedeniyle dünyanın havası en kirli şehri oldu. Festival kapsamında kullanılan havai fişekler her yıl Hindistan’da hava kirliliği seviyesini kötüleştirirken, yerel hükümetler Diwali festivali sırasında ve kış aylarında havai fişek kullanımını yasaklama kararı almıştı.
IŞIK FESTİVALİNİN BEDELİ
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yasağa rağmen Diwali ışık festivalinde kullanılan havai fişekler hava kirliliğinin artmasına yol açtı.