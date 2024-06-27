"Dünyanın en korkunç yeri": Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilim yükseliyor

Balon savaşları ve birlik saldırıları Kore Tarafsız Bölgesi'nde belirsizliğin artmasına neden oldu. Bu bölgede yaşayanlar siyasi gerilimin ortasına yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Kuzey ve Güney arasında adım adım artan gerilim nasıl başladı,nasıl devam ediyor?

"Dünyanın en korkunç yeri": Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilim yükseliyor - 1

Bill Clinton'un 1993'te başkan olarak ziyareti sırasında "dünyanın en korkunç yeri" olarak tanımladığı Kore Tarafsız Bölgesi (DMZ), üç yıl süren çatışmalar sonrasu 1953'te ateşkes sağlanmasıyla birlikte iki Kore arasında tampon görevi görmeye başladı. 

Son haftalarda sınır boyunca yaşanan olaylar bölgenin yeni bir gerginlik ve belirsizlik dönemine girdiğini gösteriyor.

DÜNYA HABERLERİ

"Dünyanın en korkunç yeri": Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilim yükseliyor - 2

BALON SAVAŞLARI

Kuzey, Güney Kore sokaklarına gübre, sigara izmaritleri, kullanılmış piller, kumaş artıkları ve atık kağıtlar saçan binlerce balon gönderdi. Güney'deki muhalif gruplar da Kuzey lideri Kim Jong-un'un meşruiyetini zayıflatmak üzere tasarlanmış broşürler, K-pop ve K-drama yüklü USB bellekler içeren balonlarla karşılık verdi.

"Dünyanın en korkunç yeri": Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilim yükseliyor - 3

PARAZİTE RASTLANMIŞTI 

Güney Kore Birleşme Bakanlığı balonlarla gönderilen atıklar arasından alınan toprak örneklerinde kırbaç kurdu, kıl kurdu ve yuvarlak kurt gibi bulaşıcı parazitlere rastlandığını açıklamıştı. Buna rağmen atıkların miktarının az olması ve ordu tarafından kontrollü olarak toplanması nedeniyle herhangi bir enfeksiyon riski oluşturmadığı belirtilmişti.

"Dünyanın en korkunç yeri": Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilim yükseliyor - 4

"KAZA" AÇIKLAMASI

Ancak endişe verici olan gelişme bu ay 20 ila 30 Kuzey Kore askerinin, DMZ'nin ortasından geçen sınır çizgisinin güney tarafına üç "saldırı" gerçekleştirdiğinin bildirilmesi oldu.

Güney'deki mevkidaşlarının uyarı ateşi açmasının hemen ardından askerlerin geri çekilmesiyle sonuçlanan olaylar medya tarafından "kaza" olarak nitelendirildi.

"Dünyanın en korkunç yeri": Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilim yükseliyor - 5

"TÜM BU DURUMLAR BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR"

DMZ'deki askeri tansiyon artarken, bölge sakinleri, kırılgan barışın devamını umduklarını ancak endişeli olduklarını dile getiriyorlar. "Tüm bu durumlar bizi endişelendiriyor. Bir şey olursa ne olacak? Bu sürekli aklımızda" diyorlar.

Bu olayları izlemekle görevli olan Tarafsız Milletler Denetleme Komisyonu (NNSC), Kore savaşının sona erdiği 1953 yılından bu yana DMZ'yi aktif olarak denetliyor ve şu anda beş İsviçreli ve beş İsveçli askerden oluşuyor.

"Dünyanın en korkunç yeri": Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilim yükseliyor - 6

KUZEY KORE'DEN GİZLİ DUVAR

BBC'nin geçtiğimiz günlerde yayımladığı habere göre, yeni uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin Güney Kore sınırına yakın birden fazla yerde duvara benzeyen bölümler inşa ettiğini ortaya çıkardı. DMZ içindeki arazinin de temizlendiğini gösteren uydu görüntülerine göre Uzmanlar bunun Güney Kore ile uzun süredir devam eden ateşkesin ihlali anlamına gelebileceğini söylüyor.

"Dünyanın en korkunç yeri": Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilim yükseliyor - 7

7 YIL SONRA ATIŞ TATBİKATI

Güney Kore, 7 yıl aradan sonra ilk kez Koreler arası deniz sınırı yakınlarındaki adalarda tam ölçekli gerçek atış tatbikatı gerçekleştirdi.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, deniz piyadelerinin 7 yıl aradan sonra ilk kez Sarı Deniz'deki Koreler arası deniz sınırı olan Kuzey Sınır Çizgisi (NLL) yakınlarında tam ölçekli gerçek atış tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi. Tatbikat kapsamında Yeonpyeong ve Baengnyeong adalarına konuşlanan birliklerin, K9 obüsleri, Chunmoo çoklu roketatar sistemleri ve Spike tanksavar füzeleri ile adalar açıklarındaki sulara 290'dan fazla gerçek atış yaptığı açıklandı.


Güney Kore son olarak 2017 yılında, Kuzey Kore ile askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşma imzalanmadan önce benzer bir tatbikat yapmıştı.


"Dünyanın en korkunç yeri": Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilim yükseliyor - 8

GÜNEY KORE ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

Güney Kore, Kuzey Kore'nin ülkenin sınır bölgelerine çöp taşıyan balonlar göndermesinin ardından 2018’de Kuzey Kore ile imzalanan askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşmadan tamamen çekilme kararı almıştı. Güney Kore, anlaşmadan çekilmesinin ardından Askeri Sınır Hattı ve sınır adaları yakınlarındaki tüm askeri faaliyetlerine yeniden başlayacağını duyurmuştu.

"Dünyanın en korkunç yeri": Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilim yükseliyor - 9

GERİLİMİ AZALTMA ANLAŞMASI

Eylül 2018'de Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki askeri gerilimleri azaltmak üzere imzalanan anlaşma kapsamında belirli kara ve deniz tampon bölgeleri oluşturulmuş, bu bölgelerde askeri tatbikatların yapılması yasaklanmıştı. Ayrıca, kazaları önlemek adına iki ülke sınırında uçuşa yasak bölgeler belirlenmişti.

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