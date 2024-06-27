"Dünyanın en korkunç yeri": Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilim yükseliyor

7 YIL SONRA ATIŞ TATBİKATI

Güney Kore, 7 yıl aradan sonra ilk kez Koreler arası deniz sınırı yakınlarındaki adalarda tam ölçekli gerçek atış tatbikatı gerçekleştirdi.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, deniz piyadelerinin 7 yıl aradan sonra ilk kez Sarı Deniz'deki Koreler arası deniz sınırı olan Kuzey Sınır Çizgisi (NLL) yakınlarında tam ölçekli gerçek atış tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi. Tatbikat kapsamında Yeonpyeong ve Baengnyeong adalarına konuşlanan birliklerin, K9 obüsleri, Chunmoo çoklu roketatar sistemleri ve Spike tanksavar füzeleri ile adalar açıklarındaki sulara 290'dan fazla gerçek atış yaptığı açıklandı.



Güney Kore son olarak 2017 yılında, Kuzey Kore ile askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşma imzalanmadan önce benzer bir tatbikat yapmıştı.





