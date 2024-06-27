"Dünyanın en korkunç yeri": Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilim yükseliyor
Balon savaşları ve birlik saldırıları Kore Tarafsız Bölgesi'nde belirsizliğin artmasına neden oldu. Bu bölgede yaşayanlar siyasi gerilimin ortasına yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Kuzey ve Güney arasında adım adım artan gerilim nasıl başladı,nasıl devam ediyor?
Bill Clinton'un 1993'te başkan olarak ziyareti sırasında "dünyanın en korkunç yeri" olarak tanımladığı Kore Tarafsız Bölgesi (DMZ), üç yıl süren çatışmalar sonrasu 1953'te ateşkes sağlanmasıyla birlikte iki Kore arasında tampon görevi görmeye başladı.
Son haftalarda sınır boyunca yaşanan olaylar bölgenin yeni bir gerginlik ve belirsizlik dönemine girdiğini gösteriyor.