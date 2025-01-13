Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Lahanadan yapılan Türk yemeği de listede

TasteAtlas, dünya çapında gastronomi alanında en prestijli platformlardan biri olarak bilinir ve her yıl en az beğenilen yemekleri listeler. TasteAtlas, 2024 yılı için yaptığı değerlendirmelerde, en düşük oy alan yemekleri açıkladı. Bu liste, dünya mutfaklarının en tartışmalı lezzetlerini ve halkın damak zevkine uymayan yemekleri bir araya getiriyor. Bu yıl Türkiye'den de bir yemek bu listeye girdi.

Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Lahanadan yapılan Türk yemeği de listede - 1

Lezzet eleştirmenlerinin değerlendirmeleri ve yemekler üzerine yapılan detaylı araştırmaları bir araya getiren gastronomi platformu TasteAtlas, 2024 yılının en kötü yemekleri listesini açıkladı. Liste, farklı ülkelerden geleneksel fakat tartışmalı lezzetleri içeriyor. Kızarmış ipek böceklerinden kurbağa gözü salatasına, kızarmış örümcekten ördek başına kadar birçok sıra dışı yemek, bu listeye dahil edildi.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Lahanadan yapılan Türk yemeği de listede - 2

TÜRKİYE'DEN KAPUSKA LİSTEDE

Türkiye'den ise kapuska yemeği, en düşük puan alan 67. yemek olarak listeye girdi. Sitede kapuska için yapılan açıklamada, "Kapuska, lahana bazlı geleneksel bir Türk yahnisi olup, farklı malzemelerle çeşitlendirilebilir. Et, bulgur, pilav veya fasulye eklenerek zenginleştirilen kapuska, genellikle soğan, domates, zeytinyağı ve karabiberle pişirilir.

Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Lahanadan yapılan Türk yemeği de listede - 3

İLK 10'DA YER ALAN YEMEKLER

Blodpalt / Finlandiya

Blodpalt, İsveç ve Finlandiya gibi İskandinav ülkelerine özgü geleneksel bir yemektir. Ana bileşenleri arasında domuz veya ren geyiği kanı, arpa unu veya çavdar unu yer alır. Bu karışım, küçük hamur topları veya köfte benzeri şekiller verilerek haşlanır. Blodpalt genellikle tereyağı veya kızartılmış domuz pastırmasıyla servis edilir.

Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Lahanadan yapılan Türk yemeği de listede - 4

Bocadillo de Sardinas / İspanya

Bocadillo de Sardinas, İspanyol mutfağına ait bir sandviç türüdür. Bu sandviçin temel malzemesi taze veya konserve sardalya balığıdır. Sardalyalar, genellikle zeytinyağı, limon suyu, sarımsak ve maydanozla marine edilir veya pişirilir. Daha sonra, bu lezzetli sardalyalar çıtır veya yumuşak bir ekmek arasına konulur.

Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Lahanadan yapılan Türk yemeği de listede - 5

Calskrove / İsveç

Calskrove, İsveç mutfağından geleneksel bir yemektir ve özellikle kuzey bölgelerinde popülerdir. Bu yemek, genellikle haşlanmış patates, soğan, tuzlu et (özellikle domuz eti), tereyağı ve bazen süt veya krema ile yapılan bir tür güveçtir.

Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Lahanadan yapılan Türk yemeği de listede - 6

Angulas A La Cazuela / İspanya

Angulas a la Cazuela, İspanyol mutfağının özel ve geleneksel yemeklerinden biridir. Bu yemek, genç Avrupa yılan balıklarının (angulas) kullanıldığı bir tür güveçtir. Angulas, İspanya'nın özellikle kuzey bölgelerinde, Bask ve Asturias mutfaklarında yaygın olarak tüketilir ve oldukça değerli bir deniz ürünüdür.

Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Lahanadan yapılan Türk yemeği de listede - 7

Jellied Eels / İngiltere

Jellied Eels (Jöleli Yılan Balığı), İngiliz mutfağının geleneksel yemeklerinden biridir ve özellikle Londra'nın Doğu Yakası'nda popülerdir. Bu yemek, taze yılan balığının parçalar halinde kesilip baharatlarla kaynatılarak hazırlanan basit ama lezzetli bir yemektir.

Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Lahanadan yapılan Türk yemeği de listede - 8

Ramen Burger / Amerika

Ramen burger, geleneksel hamburgerin farklı bir yorumudur ve ekmek yerine ramen noodle (noodle) kullanılır. 2013 yılında New York'ta şef Keizo Shimamoto tarafından popülerleştirilmiştir.

Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Lahanadan yapılan Türk yemeği de listede - 9

Chapalele / Şili

Chapalele, sadece iki ana malzemeyle (patates ve un) yapılan bir Şili ekmeğidir. Geleneksel olarak yemek hazırlamak için kullanılan bir çukur olan curanto'da buharda pişirildiği Chiloé Adası'ndan gelir .

Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Lahanadan yapılan Türk yemeği de listede - 10

Faves A La Catalana / İspanya

Faves a la Catalana, Katalonya'dan gelen geleneksel bir İspanyol yemeğidir. Yemek, biraz kan sosisi ile bakladan yapılır. Bu temel malzemelerin dışında, yemekte ayrıca pastırma, soğan, sarımsak, domates, beyaz şarap, zeytinyağı ve kırmızı biber bulunur.

Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Lahanadan yapılan Türk yemeği de listede - 11

Thorramatur / İzlanda

Thorramatur, her yıl ocak ortasından şubat ortasına kadar gerçekleşen İskandinav ayı Þorri'de ağırlıklı olarak tüketilen geleneksel İzlanda yemeklerinden oluşan bir seçkidir.

Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Lahanadan yapılan Türk yemeği de listede - 12

Kaeng Tai Pla / Tayland

Kaeng Tai Pla, Tayland mutfağına ait, oldukça karakteristik ve lezzetli bir çorba veya köri yemeğidir. Bu yemek, özellikle Tayland'ın güney bölgelerinde popülerdir ve "tai pla" adı verilen fermente balık sosu, yemeğin temel bileşenidir.

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