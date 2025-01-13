Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Lahanadan yapılan Türk yemeği de listede
TasteAtlas, dünya çapında gastronomi alanında en prestijli platformlardan biri olarak bilinir ve her yıl en az beğenilen yemekleri listeler. TasteAtlas, 2024 yılı için yaptığı değerlendirmelerde, en düşük oy alan yemekleri açıkladı. Bu liste, dünya mutfaklarının en tartışmalı lezzetlerini ve halkın damak zevkine uymayan yemekleri bir araya getiriyor. Bu yıl Türkiye'den de bir yemek bu listeye girdi.
Lezzet eleştirmenlerinin değerlendirmeleri ve yemekler üzerine yapılan detaylı araştırmaları bir araya getiren gastronomi platformu TasteAtlas, 2024 yılının en kötü yemekleri listesini açıkladı. Liste, farklı ülkelerden geleneksel fakat tartışmalı lezzetleri içeriyor. Kızarmış ipek böceklerinden kurbağa gözü salatasına, kızarmış örümcekten ördek başına kadar birçok sıra dışı yemek, bu listeye dahil edildi.