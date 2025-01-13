Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Lahanadan yapılan Türk yemeği de listede

Bocadillo de Sardinas / İspanya

Bocadillo de Sardinas, İspanyol mutfağına ait bir sandviç türüdür. Bu sandviçin temel malzemesi taze veya konserve sardalya balığıdır. Sardalyalar, genellikle zeytinyağı, limon suyu, sarımsak ve maydanozla marine edilir veya pişirilir. Daha sonra, bu lezzetli sardalyalar çıtır veya yumuşak bir ekmek arasına konulur.