"Dünyanın en küçük dinozoru" olarak ünlenen 99 milyon yaşındaki fosilin farklı bir örneği bulundu

KERTENKELE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bu hafta başında yayınlanan ve daha iyi korunmuş başka bir kehribar örneğine dayanan yeni araştırma, kafatasının tarih öncesi bir kertenkeleye ait olduğunu gösteriyor.

Yeni çalışmanın ortak yazarı, Teksas'taki Sam Houston Eyalet Üniversitesi'nden Juan Diego Daza, "Bu gerçekten tuhaf bir hayvan. Bugün sahip olduğumuz diğer kertenkelelerden farklı. 99 milyon yıllık süreç içerisinde, birçok kertenkelenin ortaya çıktığını tahmin ediyoruz, ancak hala modern görünümlerini geliştirmediler. Bu yüzden bizi kandırabilirler. Şu ya da bu grubun özelliklerine sahip olabilirler ama gerçekte tam olarak uyuşmuyorlar” dedi.