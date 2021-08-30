Dünyanın en kuzeyindeki kara parçası keşfedildi: Qeqertaq Avannarleq

Geziyi finanse eden Leister Vakfı'nın kurucusu olan İsviçreli girişimci Christiane Leister, "Herkes Oodaaq adasını bulduğumuz için mutluydu. Belli bir yere indiklerini sanan ama aslında tamamen farklı bir yer bulan geçmişteki kaşiflere benziyoruz” diye konuştu.